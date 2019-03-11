Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:



"Nasıl tepki varmış? Az evvel arkadaşlar konuşuyor "Para yüzünden ayrılmıyor" falan diye! Bizim namusumuz paradan daha önemlidir. Burada kalıp kalmamamız parayla ilgili değil. Kamuoyunu yanlış bilgilendiriyorlar. Neyin parası var, kim kimden para almamış, ne olmuş? Öyle anlatıyor, kim ona ne demiş çıksın anlatsın. Maçtan önce düşündüğü olmadığı için bu sefer paradan mı giriş yapmaya çalışıyorlar? Bu bilgiyi düzeltsin! Sahada oynanan oyun para oyunu değil, ayakla oynanan oyundur. Sonra çıkıp diyorlar ki "Futbol gelişsin." Futbol mu bu? Saçma sapan konuşuyorlar! Bu yorum değil, böyle bir yorum yok. Kafana göre bir bilgi bu! Sen beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun ama benim bir geçmişime bak. Gel buraya sor bana "Hocam tazminat için mi kalıyorsun" diye. Ne tazminatı ya? Konuşursam o da sokağa çıkamaz diğerleri de çıkamaz. Beşiktaş'ın durumu parayla ölçülemez, o senin parayla ölçeceğin bir durum değil. Bütün başarısızlık benim. Benim de bağlı olduğum bir kurum ve bu kurumun kuralları var. Biraz saygınız olsun ya! Son üç maçın ikisini alsak seri yapacaktık. Yapsak da biz başarılı değiliz ki zaten. Ancak bu başarısızlığı oyun üzerinden değerlendirin. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Burada takımın iddiasını devam ettirmemiz lazım ancak attığınız her nifak tohumu gelecekte bir volkan gibi patlar."