Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş nefes kesen maçın son anlarında bulduğu golle Atiker Konyaspor'u mağlup etti ve iki hafta sonra galibiyetle tanıştı: 3-2. Maçın başlamasıyla birlikte deplasmanlardaki etkinliğiyle bilinen Aykut Kocaman'ın ekibi tamamen kendi yarı sahasına hapsoldu. Siyah-beyazlı oyuncular topu ayaklarında fazla tutmadan dolaştırarak tempoyu yüksek tutarken, yaptıkları sıkı presle de rakibin organize olmasını engelledi. Karşılaşmanın 14. dakikasında Beşiktaş'ın golü geldi. Burak Yılmaz'ın enfes pasıyla buluşan Ljajic, şık bir vuruşla siyah-beyazlıları öne geçirdi. Misafir ekibin bu gole cevabı gecikmedi. Ömer Ali Şahiner 5 dakika sonra karşı karşıya pozisyonda Karius'u avladı: 1-1. Ardından Lens'in şutunda top kaleci Serkan'ın müdahalesinden sonra direğe çarptı. Performansını gün geçtikçe artıran Burak Yılmaz 34'te muhteşem bir frikik golüne imza atarak takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

NEFESLER KESİLDİ

Siyah-beyazlılar ikinci yarıya da hızlı başladı. Lens 53'te ceza sahası içine girdi. Sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Serkan gole izin vermedi. Beşiktaş 59'da üçüncü gole çok yaklaştı. Adriano 2'ye 1 pozisyonda ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'a pas atmak yerine kaleyi denedi ama kaleci Serkan'ı geçemedi. Hemen ardından kazanılan kornerden gelen topa Gökhan Gönül kafayı vurdu ama top direğe takıldı. Aykut Kocaman'ın 62. dakikada stoper Uğur Demirok'u çıkarıp oyuna aldığı forvet Fofana, 75'teki aşırma vuruşuyla skoru yeniden dengeledi: 2-2. Bu golden hemen önce oyuna giren Kagawa'nın 79'daki şutunu kaleci Serkan son anda kornere çeldi. Kalan dakikalarda her iki takım da net fırsatlar yakaladı. Kagawa 90+3'te sahneye çıktı ve attığı golle "3 puan Beşiktaş'ın" dedi.

Kagawa’yla dev umutlar

Beşiktaş’ta forma giydiği ilk Antalyaspor maçında oyuna 81. dakikada giren ve üç dakikada iki gol atan Shinji Kagawa adını dünyaya duyurmuştu. Futbolcu dün de çok kritik bir golle takımının hiç olmazsa Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürmesini sağladı. Japon oyuncu attığı gol sonrası Vodafone Park’ı sevince boğarken siyah-beyazlı kariyerinde 3. golünü kaydetti. Kagawa maçın ardından, "Çok mutluyum. Takımın 3 puan alması daha önemli. Her maçta gol atmak isterim. Vodafone Park'ta gol atmak daha güzel oldu. Umarım gol atmaya devam ederim. Her zaman bana destek veriyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Millî aradan önce 1 maç daha var. Hep beraber kazanalım" açıklaması yaptı.