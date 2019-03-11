Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.
Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Serkan Çınar oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat yer alacak.
Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR'ı Serkan Çınar
11.03.2019 - 14:51 | Son Güncelleme: 11.03.2019 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Çınar oldu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,süper lig,futbol,
609755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/609755.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
25
17
6
2
40
12
28
57
2
Galatasaray
24
13
7
4
47
25
22
46
3
Beşiktaş
24
11
8
5
47
32
15
41
4
Trabzonspor
25
11
7
7
44
36
8
40
5
Konyaspor
24
8
11
5
30
25
5
35
6
Malatyaspor
25
9
7
9
34
32
2
34
7
Sivasspor
25
9
7
9
37
37
0
34
8
Kayserispor
24
8
8
8
23
30
-7
32
9
Antalyaspor
24
9
5
10
26
36
-10
32
10
Alanyaspor
24
9
4
11
26
29
-3
31
11
Ankaragücü
25
9
4
12
26
38
-12
31
12
Kasımpaşa
24
9
3
12
41
46
-5
30
13
Çaykur Rizespor
24
6
10
8
32
33
-1
28
14
Fenerbahçe
25
6
10
9
30
36
-6
28
15
Bursaspor
25
5
13
7
22
28
-6
28
16
Göztepe
24
8
2
14
26
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26
17
Erzurum BB
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10
10
25
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22
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Akhisar Bld.Spor
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5
6
14
25
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21
25. Hafta Maçları
8.3.2019
Sivasspor 2 - 0 Yeni Malatyaspor
9.3.2019
Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor
9.3.2019
Mke Ankaragücü 0 - 0 Bursaspor
9.3.2019
Medipol Başakşehir Fk 2 - 1 Fenerbahçe
10.3.2019
Çaykur Rizespor - Kayserispor
10.3.2019
Alanyaspor 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
10.3.2019
Göztepe 0 - 0 Kasımpaşa
10.3.2019
Beşiktaş 3 - 2 Atiker Konyaspor
11.3.2019
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
25
16
3
6
38
22
16
51
2
Denizlispor
24
15
5
4
40
23
17
50
3
Osmanlıspor
25
15
3
7
34
15
19
48
4
Hatayspor
25
12
8
5
36
17
19
44
5
Ümraniye
24
13
5
6
32
21
11
44
6
Gazişehir Gaziantep
25
12
6
7
42
21
21
42
7
Altınordu
25
11
9
5
33
18
15
42
8
Adana Demirspor
25
11
5
9
33
30
3
38
9
Boluspor
25
10
5
10
29
27
2
35
10
Balıkesirspor
25
10
5
10
26
29
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35
11
Altay
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9
7
9
33
27
6
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12
Adanaspor
25
7
9
9
30
30
0
30
13
İstanbulspor
25
5
11
9
29
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-6
26
14
Giresunspor
25
6
8
11
25
32
-7
26
15
Afjet Afyonspor
25
6
7
12
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-7
25
16
Eskişehirspor
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6
7
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17
Elazığspor
25
5
5
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28
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-15
20
18
Karabükspor
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0
2
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-71
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