Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Sinan Güler, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen, sporda inovasyona ve bölgedeki spor teknolojisi startup'larının sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmaya odaklanan HYPE SPIN İnovasyon Hızlandırıcısı programının finaline katıldı.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin projesinde bireysel yatırımcılar arasında yer alan Sinan Güler, önemli açıklamalarda bulundu. İnovasyon ve teknoloji gelişiminin kişilerle buluşabilmesi adına sporun çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Sinan Güler, "Özellikle spor kuruluşlarının Fenerbahçe gibi kulüplerin dahiliyeti kullanıcıya ulaşma konusunda girişimlerin çok daha yardımcı olacağından dolayı bu tarz işlerin büyümesi çok mühim ve önemli. Bu noktada da ben yaklaşık 5 senedir melek yatırımcılık dünyası içinde bulunduğum için az çok tecrübe kazandığımı düşünerek böyle bir hızlandırıcı programa dahil olmak ve orada hem sporla ilgili girişimleri tanımak hem de farklı şekillerde girişimciye ulaşabilecek girişimleri büyütmeyi hedeflemek heyecanlı bir organizasyon. Açıkçası işin geleneksel ticaret kavramında çok da fazla bir şey yapmadım. Girişimcilik ekosisteminde şu ana kadar 20 tane yatırım yapmış bulunuyorum" dedi.

"TÜRKİYE KUPASI ÖNEMLİ HEDEFLERDEN BİR TANESİYDİ"

Tecrübeli basketbolcu, Anadolu Efes'i mağlup ederek kazandıkları Türkiye Kupası ile ilgili olarak, "Sezon içerisinde çeşitli hedefler ile yola çıkıyoruz ve bu noktada Türkiye Kupası da önemli hedeflerden bir tanesiydi. Kazandığımız için mutluyuz ama aynı zamanda her kaybettiğimiz maçı düşündüğümüz gibi kazandığımız anlarda da sayfayı çabucak çevirip ilerideki hedeflere odaklanmamız gerekiyor ki şu anda da aynı şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

"LİGDE VE EUROLEAGUE'DE ÖNEMLİ ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Ligde ve Euroleague'de önemli maçlara çıkacaklarını dile getiren Sinan Güler, "TOFAŞ evimizde oynayacağımız önemli maçlardan bir tanesi ama o maça kadar birkaç tane de Euroleague maçı oynayacağımızdan dolayı öncelikli olarak sıradaki Barcelona maçını düşünüyoruz ve ona hazırlanıyoruz. İki kulvarda da önemli adımlarla ilerliyoruz bazen iniş çıkışlarımız, kaybettiğimiz maçlar olabiliyor ama hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Mühim olan şey sezon sonuna yaklaşırken herkesin hem aynı motivasyonla sezonu devam ettirebilmesi hem de sağlıklı bir şekilde sahada olması. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"ANADOLU EFES SENELERDİR ARADIĞI İSTİKRARI BULDU"

Sinan Güler, Euroleague'deki Türk takımları ile ilgili olarak ise "Esasında Anadolu Efes bu sene, senelerdir aradığı istikrarı buldu gibi gözüküyor. Bu konuda Fenerbahçe'nin yanında bir Türk takımının daha bulunması istikrarda ve zirveye oynaması Türk basketbolu için önemli bir şey" dedi.