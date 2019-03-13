Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hiç ummadığı bir ikilemin içinde kalmış durumda. Tecrübeli çalıştırıcı hem istifa edemiyor, hem de huzursuz bir ortamda görevine devam etmek zorunda kalıyor. Sezon başından bu yana kötü sonuçlar alındığında dahi yanında olan taraftarların desteğini millî takımla anlaşmasından sonra tamamen kaybeden Güneş, istifa etmemek için kendini zor tutuyor. Ancak başta Başkan Fikret Orman olmak üzere bazı yöneticiler, Şampiyonlar Ligi iddiası devam ederken yaşanacak hoca değişikliğinin takıma çok daha büyük zarar vereceği görüşünde. Bu yüzden tecrübeli teknik adam şimdilik sezon sonuna kadar takımın başında kalmaya ikna edilmiş durumda. Ancak kazanılan Konyaspor maçından sonra dahi tribünlerden yükselen istifa çağrılarına kulak asmamak Güneş için oldukça zor.

TARAFTAR TEPKİLİ

Önümüzdeki cumartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak Göztepe maçında yaşanacaklar ise Beşiktaş ile Şenol Güneş arasındaki pamuk ipliğine bağlı olan ilişkinin resmi olarak sona ermesine sebep olabilir. Konyaspor maçında galibiyete rağmen hocayı görevi bırakmaya davet eden taraftarların, bu isteklerinin karşılık bulmaması sebebiyle Göztepe maçında daha yüksek sesle istifa çağrısı yapması bekleniyor. Taraftarlar şimdiden sosyal medyada Şenol Güneş’e olan kızgınlıklarını dile getiriyor. Özellikle Güneş’in, Konyaspor maçından sonraki “Ben giderim zaten. Kulübüm de var, ortada kalmıyorum” şeklindeki sözlerini sosyal medyadan tepkili bir şekilde paylaşılması dikkati çekiyor. Öte yandan Başkan Fikret Orman’ın önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak gergin ortamı yumuşatmaya çalışacağı öğrenildi.

SAVAŞMAYA HAZIRIM!..

Beşiktaş’ın problemli yıldızı Ricardo Quaresma, takımın Şampiyonlar Lig hedefi için ipleri eline almaya hazır. Tecrübeli futbolcu, teknik heyetle yaptığı görüşmede, kontratının devam ettiğini ve sezon sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu bildirdi. Konya maçında Medel ile arasında yaşanan problemin büyütülmemesi gerektiğini söyleyen Portekizli “Kazanma hırsıyla yaşanmış olan diyaloglar aslında bizim ne kadar istekli olduğumuzun göstergesi” diyerek tamamen lige konsantre olduğunu belirtti.

KARIUS'TAN FIFA'YA ŞİKAYET

Son Konya maçında yediği iki golde yaptığı hatalarla üzerindeki eleştiriler yoğunlaşan kaleci Loris Karius için flaş bir iddia geldi. Bild'de yer alan haberde; daha önce alacakları gerekçesiyle Beşiktaş ile problem yaşadığı belirtilen Alman kalecinin, 4 aydır maaşını alamadığı için siyah-beyazlı kulübü şubat ayında FIFA'ya şikayet ettiği ifade edildi. Haberin detayında, Beşiktaş'ın FIFA'dan çıkacak karara göre bir yaptırım cezasıyla karşılaşabileceği de kaydedildi. Hatırlanacağı gibi daha önce Ricardo Quaresma, Vagner Love, Adriano gibi oyuncular da kulüple maddi problem yaşamıştı.

DİVAN BAŞKANLIK SEÇİMİNE İPTAL

Beşiktaş Kulübünün 15 Nisan 2017'de yapılan Tevfik Yamantürk'ün göreve geldiği divan başkanlık seçimi, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla iptal edildi. Seçim için eski divan kurulu başkanı Yalçın Karadeniz dava açmıştı.

KAGAWA'DAN MÜJDE

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa kalmaya gönüllü. Japon yıldız, ülkesinden bir internet sitesine, “Daha önce görmediğim bir seyirci etkisi altında maçlara çıkıyoruz. Beşiktaş taraftarı gerçekten de olağanüstü. Sezon sonundaki görüşmeler neler getirir bilinmez ama ben Beşiktaş’ta kalmayı tercih ederim” açıklaması yaptı.