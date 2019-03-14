Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bu sezon tam 16 transfere imza atan Fenerbahçe, yeni sezonda da köklü bir kadro değişimine hazırlanıyor. Sportif direktör Damien Comolli’nin sezon başında gerçekleştirdiği transferlerde büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, bu sefer çok daha kapsamlı bir operasyon gerçekleştiriyor. Kiralıklar dâhil olmak üzere sözleşmesi bitecek 12 oyuncusu olan Fenerbahçe’de Skrtel’in olumsuz cevap vermesiyle yeniden masaya davet edilmesi beklenen bir isim yok. Aksine sözleşmesi süren oyunculardan bazıları da elden çıkarılacak. Transferleri vaktinde gerçekleştirerek hem maliyetleri düşük tutmayı hem de adaptasyon sürecini çabuk atlatmayı planlayan sarı-lacivertliler, dünya çapında tarama yaparken özellikle Avrupa ve Güney Amerika’ya yoğunlaşmış durumda.

Yanal seçiyor

Büyük bir gizlilik içinde sürdürülen transfer operasyonun en dikkat çekici yanı ise Sportif Direktör Damien Comolli’nin ekibinin dışarıda bırakılmış olması. Yetkileri kısıtlanan Fransız, artık transfer edilecek isimleri belirlemiyor. Yönetim, geleceği henüz belli olmayan Comolli’nin değil, aralık ayında kurulan yeni scout ekibinin verileri doğrultusunda hareket ediyor. Ekip, takip edilen oyuncularla ilgili hazırladığı dosyaları, oluşturulan veri tabanına yüklüyor. Bu bilgiler teknik direktör Ersun Yanal tarafından değerlendiriliyor. Yanal’ın taleplerine göre temaslar şekilleniyor. Comolli ancak bu süreçte devreye giriyor. Fransız, yönetici Selahattin Baki’yle birlikte, eline verilen listedeki isimler için görüşmeleri gerçekleştiriyor. İlk icraatı Miha Zajc olan yeni ekip yoğun bir şekilde çalışırken, Comolli harekete geçmek için, Yanal’ı bekliyor.

VOLKAN PATLADI

Gelen top gol oluyor

Sezonun ilk yarısında 17 maçta kalesinde 24 gol gören Fenerbahçe, ikinci yarıdaki 7 haftada da topu 12 kez ağlarından çıkardı. İkinci yarıdaki bütün maçlarda görev alan Volkan Demirel bir defa kalesini gole kapatırken 32 şutun 12’sinde çaresizdi. Galatasaray 34 şutta, Başakşehir ise 32 ise şutta dört gol yedi. Fenerbahçe’nin istatistiği sadece 27 şutta 12 gol yiyen Beşiktaş’tan iyiydi.



İDMANLARA BAŞLADI

Topal’dan iyi haber

Sivas maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de tedavisi tamamlanan Mehmet Topal, takıma katıldı. Başakşehir maçını kaçıran Topal’ın Sivas’a karşı forma giyebileceği belirtildi. Tedavileri süren Dirar ve Valbuena ise idmanda yer almadı. Her iki oyuncunun da yarın sahada olamayacağı öğrenildi.

YANAL KALAN HAFTALARDA 18 İSMİ KULLANACAK

Kadro netleşti

Göreve geldiği günden beri ideal 11’i oluşturmak için denemelerde bulunan Ersun Yanal, 9 oyuncusunu netleştirdi. Sakatlık veya ceza olmadığı takdirde savunmada Isla, Skrtel, Hasan Ali’nin yeri garanti. Orta alanda Mehmet Topal ile Tolgay da hocanın vazgeçilmezleri. En uçta ise Soldado alternatifsiz. Yanal’ın yeni gözdesi Zajc’ın yanı sıra Dirar ve Moses’dan da formayı alacak bir isim de görünmüyor. Kalede Volkan görev alsa da Harun her an eldivenleri devralabilir. Stoperde Serdar Aziz ile Sadık yarışının kazananı da henüz belli değil. Mehmet Ekici, Valbuena, Ayew, Elif ve Jailson ise forma yarışındaki isimler. Yanal kalan haftaları 18 kişilik bu oyuncu grubuyla tamamlamayı planlıyor.