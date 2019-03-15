Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş heyecanı oynanan 16 maçla sona erdi. Gecenin en farklı skoruna Chelsea, Dinamo Kiev'i 5-0 yenerek imza attı. Slavia Prag ise Sevilla karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 4-3 mağlup ederek gecenin sürprizini yaptı. Oynanan maçların ardından Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Villarreal, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt ve Benfica bir üst tura yükseldi. Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Krasnodar: 1 - Valencia: 1 İlk maç: (1-2)

Salzburg: 3 - Napoli: 1 İlk maç: (0-3)

Dinamo Kiev: 0 - Chelsea: 5 İlk maç: (0-3)

Villarreal: 2 - Zenit: 1 İlk maç: (3-1)

Arsenal: 3 - Rennes: 0 İlk maç (1-3)

Inter: 0 - E. Frankfurt: 1 İlk maç (0-0)

Slavia Prag: 4 (Çekya) - Sevilla: 3 İlk maç (2-2) (Uzatmalar)

Benfica: 3 - Dinamo Zagreb: 0 İlk maç (0-1) (Uzatmalar)