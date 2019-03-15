Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Sivasspor canlı izle, Fener Sivas maçı canlı skor, FB Sivas maçı şifresiz izle, Fener Sivas şifresiz kanallar, Fener Sivas maçı bein sports... Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Sivasspor'u ağırlıyor. Ligin bitimine kısa süre kala alt sıralarda yer alan sarı lacivertli ekip, üst sıralara tırmanmak ve düşme hattından kurtulmak istiyor. Sivasspor ise deplasmanda alacağı galibiyet ile evine rahat dönmek istiyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta gibi merak edilen detaylar sizlerle...

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FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Harun

Isla

Skrtel

Sadık

Hasan Ali

Mehmet Topal

Tolgay

Mosses

Zajc

Ayew

Soldado

Sivasspor

Tolgahan

Douglas

Bjarsmyr

Papp

Ziya

N'Dinga

Hakan

Diabate

Rybalka

Emre

Kone

Fenerbahçe’de 2 eksik

Fenerbahçe’de, Demir Grup Sivasspor maçında 2 futbolcu yer alamayacak, 1 oyuncunun durumu ise maç günü belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena, yarın forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig’deki son 2 maçı kaçıran Nabil Dirar’ın ise durumu maç günü netlik kazanacak. Dirar’ın da bu karşılaşmada forma giyme şansının zayıf olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Ersun Yanal’ın Kadıköy’de lig yenilgisi yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy’de ligde yenilgisi bulunmuyor. Sarı-lacivertli ekibin başında Kadıköy’de 22 lig maçına çıkan Yanal, 17 galibiyet, 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.

Fenerbahçe ile Sivasspor 26. randevuda

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig’de 26. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 25 maçtan 16’sını Fenerbahçe, 4’ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe’nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas’taki müsabaka 0-0 tamamlandı.

İstanbul’daki maçlar

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig’de İstanbul’da 13. kez karşılaşacak. İki takım arasında Kadıköy’de yapılan 12 maçtan 10’unu sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti.

Kadıköy’de Sivasspor’a 31 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 11 gol gördü. Geçen sezon İstanbul’daki maçta ev sahibi ekip 4-1 galip geldi. Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda gol attığı rakibine son 4 randevuda puan kaybetmedi.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas’ta 5-1’lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe’nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul’da Fenerbahçe’nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.