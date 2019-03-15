Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, 88-82 kazandıkları Barcelona Lassa maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Takımının son çeyrekte verdiği reaksiyonla kazandıklarını belirten Obradoviç, “Maçtan önde rakibimizin nasıl oynayacağı çok belliydi. Tam saha presi agresif bir şekilde oynayan bir takım. Buna hazır olmamız gerekiyordu. İlk yarının sonucunda 1 top çalmamız ve 11 top kaybımız vardı. Onlar 5’e 5 oynadı kayıp ve top çalmada. Bu büyük bir fark. İkinci yarıya savunmamızı daha iyi ve hücumumuzu da agresif yapmamız gerektiğini düşündük. Barcelona ikinci yarıda da iyi oynamaya devam etti. Biz son çeyrekte reaksiyon verdik. İkinci yarıda sadece 1 top çalmaları ve 9 top kaybı oldu. Bu maçın dönüm noktasıydı. Öz güvenle topu kullanmaya başladık. Son çeyrekteki reaksiyondan çok memnunum takımımın. Taraftara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü galibiyete takımına çok yardımcı oldular. 4 maçımız kaldı Avrupa Ligi’nde. Salı günü Buducnost Podgorica ile oynayacağız. Rakibimizin şansı olmasa da sonuna kadar savaşacak bir takım. Taraftara ihtiyacımız olacak. Bu desteğin devam etmesini istiyorum” açıklamasında bulundu.
Zeljko Obradovic: 'Son çeyrekteki reaksiyonumuzdan memnunum'
15.03.2019 - 23:42 | Son Güncelleme: 15.03.2019 - 23:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Barcelona’nın nasıl oynayacağını biliyorduk. Takımımız son çeyrekte reaksiyon verebildi. Bu bölümde gösterilen oyundan memnunum” dedi.
Etiketler : Fenerbahçe,
610684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/610684.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
25
17
6
2
40
12
28
57
2
Galatasaray
25
14
7
4
52
25
27
49
3
Beşiktaş
25
12
8
5
50
34
16
44
4
Trabzonspor
25
11
7
7
44
36
8
40
5
Konyaspor
25
8
11
6
32
28
4
35
6
Malatyaspor
25
9
7
9
34
32
2
34
7
Sivasspor
25
9
7
9
37
37
0
34
8
Alanyaspor
25
10
4
11
28
30
-2
34
9
Kayserispor
25
8
8
9
23
33
-10
32
10
Antalyaspor
25
9
5
11
26
41
-15
32
11
Çaykur Rizespor
25
7
10
8
35
33
2
31
12
Kasımpaşa
25
9
4
12
41
46
-5
31
13
Ankaragücü
25
9
4
12
26
38
-12
31
14
Fenerbahçe
25
6
10
9
30
36
-6
28
15
Bursaspor
25
5
13
7
22
28
-6
28
16
Göztepe
25
8
3
14
26
33
-7
27
17
Erzurum BB
25
4
10
11
26
34
-8
22
18
Akhisar Bld.Spor
25
5
6
14
25
41
-16
21
26. Hafta Maçları
15.3.2019
Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor
16.3.2019
Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.3.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
16.3.2019
Akhisarspor - Kasımpaşa
16.3.2019
Antalyaspor - Alanyaspor
16.3.2019
Beşiktaş - Göztepe
17.3.2019
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
17.3.2019
Yeni Malatyaspor - Mke Ankaragücü
17.3.2019
Bursaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
25
15
6
4
40
23
17
51
2
Gençlerbirliği
25
16
3
6
38
22
16
51
3
Osmanlıspor
25
15
3
7
34
15
19
48
4
Altınordu
26
12
9
5
37
20
17
45
5
Ümraniye
25
13
6
6
32
21
11
45
6
Hatayspor
25
12
8
5
36
17
19
44
7
Gazişehir Gaziantep
25
12
6
7
42
21
21
42
8
Adana Demirspor
25
11
5
9
33
30
3
38
9
Boluspor
25
10
5
10
29
27
2
35
10
Balıkesirspor
25
10
5
10
26
29
-3
35
11
Altay
25
9
7
9
33
27
6
34
12
Adanaspor
25
7
9
9
30
30
0
30
13
İstanbulspor
25
5
11
9
29
35
-6
26
14
Giresunspor
25
6
8
11
25
32
-7
26
15
Afjet Afyonspor
25
6
7
12
32
39
-7
25
16
Eskişehirspor
26
6
7
13
28
50
-22
25
17
Elazığspor
25
5
5
15
28
43
-15
20
18
Karabükspor
25
0
2
23
8
79
-71
-1