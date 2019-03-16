Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona Lassa’da Fenerbahçe maçının ilk dakikasında oyundan diskalifiye olan başantrenör Svetislav Pesic’in yerine basın toplantında yardımcı antrenör Ricard Casas açıklamalarda bulundu.



Takımının oyunundan memnun olduğunu belirten Casas, “Çok sağlam oynadık. Kazanma şansımız ve ritmimiz vardı. Açık atışlarda iyi olmayınca sonuç böyle oldu” dedi.