Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da kiralık olarak top koşturan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Henry Onyekuru, kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor. Sezon başında 800 bin avro bedelle kiralanan Nijeryalı futbolcu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 11 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı formayla kendini bulduğunu düşünen Onyekuru yönetime “Beni alın” mesajı yolladı. Sarı-kırmızılı yönetimim bu sezon 11 defa gol atsa da istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken ve kilitlenen maçlarda sorumluluk alamayan 21 yaşındaki futbolcu için tereddütleri var. Everton Kulübü de daha önce Onyekuru’yu 10 milyon avrodan aşağıya bırakmayacağını bildirmişti.

Devler Ligi faktörü

Galatasaraylı yetkililer Onyekuru’nun bonservisine en az 10 milyon avro ödemeyi lüks olarak görürken Onyekuru’nun menajeri İngilizlerle yeniden masaya oturabileceğini ve bonservis ücreti konusunda pazarlıkların yapılabileceğini bildirdi. Teknik direktör Fatih Terim, bu sezon Fernando Muslera’dan sonra en çok süre verdiği oyuncu olan Onyekuru ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Nijeryalı futbolcunun kalma isteğinde Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde sürekli yer alan bir takım olması, İstanbul’daki sıcak ortam ve Türkiye Ligi’nin kendisine daha uygun bir lig olmasının belirleyici unsurlar olduğu belirtildi.

Diagne seri peşinde

Süper Lig’de 22 golle zirvede yer alan Mbaye Diagne Bursaspor filelerini de havalandırmak istiyor. Senegalli oyuncu hafta içinde kanatlardan gelen ortalar üzerine çalıştı. Fatih Terim, orta saha oyuncuları Belhanda ve Feghouli’den de Diagne’yi daha çok topla buluşturmalarını istedi.

Top bizde olacak

Teknik direktör Fatih Terim, Antalya maçında yapılan basit hataların Bursa deplasmanında tekrarlanmamasını istiyor. 9 maçın ayrı ayrı final olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı Bursaspor’un güçlü ve zayıf yönleri oyunculara bir bir ezberletti. Terim topun kontrolünün tamamen kendilerinde olması gerektiğini söylerken bu konu üzerinde durdu.

GOLCÜLERE GÖREV

Son haftalarda oldukça formda olan hücum oyuncularından teknik direktör Fatih Terim savunmayı önde başlatmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle Diagne-Feghouli-Onyekuru gibi isimlerin rakip savunma üzerinde uygulayacağı baskıya Ndiaye ve Belhanda’nın da destek vermesini istiyor.

EMRE KULÜBEYE

Uzun süredir sakatlığı süren Fernando formasına kavuşuyor. Geçen haftaki Emre Akbabalı orta saha modelinden verim alamayan Fatih Terim, Ndiaye-Fernando-Belhanda üçlüsüne forma vermeyi planlıyor. Başarılı çalıştırıcı Fernando’nun savunmadan top çıkarma konusundaki kabiliyetine güveniyor.