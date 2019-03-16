Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Ligde geride kalan 25 maçta 34 puan toplayan Malatya temsilcisi, 31 puanı bulunan MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Sezonun ikinci yarısının ilk maçında Göztepe'yi mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 7 maça çıkan galibiyet hasretini ise taraftarlarının önünde bitirmek istiyor. Yeni Malatyaspor, evinde oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik yaşadı.

Sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Mina ile kanat oyuncusu Bifouma'nın bu maçta da forma giymesi beklenmezken, forvet oyuncusu Aboubakar Kamara'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı, MKE Ankaragücü 1-0 kazanmıştı.