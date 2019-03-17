Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş evinde kümede kalma savaşı veren Göztepe'yi tek golle geçti: 1-0. Siyah-beyazlılar üst üste ikinci galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 9 maça çıkarmış oldu. İlk yarıda oyunun hâkimi Göztepe'ydi. Beşiktaş'ı iyi tanıyan Tamer Tuna orta alanı kalabalık tutup, geriden oyun kuran tek isim olan Atiba'ya sıkı pres yaptırınca siyah-beyazlılar pas oyunu yapmakta başarılı olamadı. Savunmanın arkasına uzun toplar atmak zorunda kalan Şenol Güneş'in öğrencileri pozisyona girmek ve hatta pas yapmakta bile zorlanırken İzmir ekibi çok tehlikeli ataklar geliştirdi. Devrede skorun 0-0 sona ermesinde sarı-kırmızılı ekibin hücumcularının son vuruşlarda beceriksiz davranmasının payı büyüktü. Siyah-beyazlılarda ilk yarıda özellikle Kagawa ve Ljajic'in çok top kaybetmesi ve geriye dönüşlerde yavaş kalması dikkat çekti.

GÜNEŞ ETKİSİ

Şenol Güneş ikinci yarıda radikal bir değişiklik yaparak 12. dakikada oyuna aldığı Necip Uysal'ı çıkardı ve Lens'e görev verdi. Bu değişiklikle Dorukhan stopere, Lens sola, Ljajic ise ön liberoya geçti. İlk yarıda yokları oynayan Beşiktaş ikinci 45 dakikanın ilk saniyelerinde öne geçti. Q7 harika ortaladı, Burak Yılmaz kafayla ağları sarstı: 1-0. Tamer Tuna 60'ta orta alandan Borges'i çıkarıp santrfor Ghilas'ı oyuna aldı. Takım orta alanda etkisiz kalınca 10 dakika sonra santrfor Deniz Kadah'ı çıkarıp orta alana Alpaslan Öztürk takviyesini yaptı. Beşiktaş'ın ikinci yarıda takım savunmasını daha başarılı yapması dikkat çekerken son 10 dakikada oyun hızlandı. Göztepe eşitlik sayısı için bastırırken Beşiktaş ise kontrataklarla tehlikeli oluyordu. Heyecan içinde geçen son anlarda skor değişmedi ve Beşiktaş millî araya moralli girmiş oldu.

OLMASAYDI FENER GİBİYDİK!

Beşiktaş taraftarları takıma devre arasında katılan Burak Yılmaz'a önceleri tepkiliydi. Fakat Kral gollerini attıkça tribünlerle arasını düzeltti. Şimdilerde ise takımını sırtlayıp taşıyan Burak'a taraftarlar övgü yarışında bulunuyor. İşte sosyal medyadaki Kral güzellemeleri:

¥ O istemedikleri, beğenmedikleri Burak Yılmaz olmasaydı eğer, halimiz FB gibi olurdu...

¥ Burak Yılmaz gol attığında maalesef kuduruyorum...

¥ Burak Yılmaz... Türkiye'nin tarihindeki en iyi forvetlerden biri, güncel olarak ise en iyisi. Bu çok net...

¥ Burak Yılmaz'ı gözyaşlarımla beraber izliyorum...

¥ Sevelim sevmeyelim Burak millî takımımıza lazım...

¥ Geçen sezonun başında Burak Yılmaz'ı transfer etmiş olsaydık, şu an üst üste 4. şampiyonluğun hesabını yapıyorduk...