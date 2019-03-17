Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip etkili olan taraf olsa takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Mücadelenin ikinci yarısında ise goller arka arkaya geldi. 55. dakika Adem Büyük kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra Guilherme farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

AHMET İLDİZ'İN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ

72. dakikada sahneye çıkan Orgill farkı 1'e indiren golü atsa da Ahmet İldiz'in son saniyede gelen golüyle skor 3-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf Malatya ekibi oldu. Bu sonuçla Malatyaspor puanını 37'ye çıkardı. Ankaragücü ise 31 puanda kaldı.