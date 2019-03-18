Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson'ın fenomen oğlu Noah, sosyal medyayı salladı. Galatasaraylı arkadaşlarının Beşiktaş'ın ikinci yarıda oynadığı maçların sonuçlarını sorduğu Noah, bütün sonuçları doğru bildi. Noah'ın videosu dakikalar içinde binlerce kez izlendi.
Atiba'nın oğlu Noah, Kartal'ın maçlarını böyle saydı!
18.03.2019 - 14:49 | Son Güncelleme: 18.03.2019 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın fenomen oğlu Noah Hutchinson, siyah-beyazlıların ikinci yarıda oynadığı bütün maçların sonuçlarını böyle saydı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,Noah,Atiba,
611057 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/611057.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
26
17
7
2
41
13
28
58
2
Galatasaray
25
14
7
4
52
25
27
49
3
Beşiktaş
26
13
8
5
51
34
17
47
4
Trabzonspor
26
12
7
7
45
36
9
43
5
Malatyaspor
26
10
7
9
37
33
4
37
6
Konyaspor
26
8
11
7
32
30
2
35
7
Antalyaspor
26
10
5
11
29
41
-12
35
8
Çaykur Rizespor
26
8
10
8
37
33
4
34
9
Sivasspor
26
9
7
10
38
39
-1
34
10
Kasımpaşa
26
10
4
12
44
48
-4
34
11
Alanyaspor
26
10
4
12
28
33
-5
34
12
Kayserispor
26
8
9
9
24
34
-10
33
13
Fenerbahçe
26
7
10
9
32
37
-5
31
14
Ankaragücü
26
9
4
13
27
41
-14
31
15
Bursaspor
25
5
13
7
22
28
-6
28
16
Göztepe
26
8
3
15
26
34
-8
27
17
Erzurum BB
26
4
10
12
26
35
-9
22
18
Akhisar Bld.Spor
26
5
6
15
27
44
-17
21
26. Hafta Maçları
15.3.2019
Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor
16.3.2019
Atiker Konyaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
16.3.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Trabzonspor
16.3.2019
Akhisarspor 2 - 3 Kasımpaşa
16.3.2019
Antalyaspor 3 - 0 Alanyaspor
16.3.2019
Beşiktaş 1 - 0 Göztepe
17.3.2019
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
17.3.2019
Yeni Malatyaspor 3 - 1 Mke Ankaragücü
17.3.2019
Bursaspor 2 - 3 Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
26
16
6
4
43
24
19
54
2
Gençlerbirliği
26
17
3
6
39
22
17
54
3
Osmanlıspor
26
15
3
8
35
18
17
48
4
Hatayspor
26
13
8
5
39
18
21
47
5
Gazişehir Gaziantep
26
13
6
7
44
22
22
45
6
Altınordu
26
12
9
5
37
20
17
45
7
Ümraniye
26
13
6
7
33
23
10
45
8
Adana Demirspor
26
12
5
9
35
30
5
41
9
Boluspor
26
11
5
10
30
27
3
38
10
Altay
26
10
7
9
37
27
10
37
11
Balıkesirspor
26
10
5
11
26
30
-4
35
12
Adanaspor
26
7
9
10
30
31
-1
30
13
İstanbulspor
26
5
12
9
29
35
-6
27
14
Giresunspor
26
6
9
11
25
32
-7
27
15
Afjet Afyonspor
26
6
7
13
33
42
-9
25
16
Eskişehirspor
26
6
7
13
28
50
-22
25
17
Elazığspor
26
5
5
16
28
45
-17
20
18
Karabükspor
26
0
2
24
8
83
-75
-1