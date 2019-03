Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçları öncesi düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. On beş sene aradan sonra ay-yıldızlı formayı yeniden giyen Güneş, birlik ve beraberlik mesajlarının yanı sıra ilerisi için umut saçtı. Türkiye’nin katıldığı ve başarılı olduğu uluslararası turnuvalara göre çok daha iyi durumda olduğunu belirten Güneş “Eskiye göre tesisler çok gelişti, her şey gelişti. Ama daha iyisini niye aramayalım. Değişimler yaşanıyor. Geçmişte kalamayız. Geçmişin başarısıyla övünemeyiz. Artık yeni bir döneme başlayacağız. İnşallah gelişip 2020’de daha iyi sonuçlar alırız” diye konuştu.

İLK 10'DA OLMALIYIZ

“Ben millî takımın başına geçtiğimde 30’uncu sıradaydık, bırakırken 7’nci” hatırlatmasında bulunan Şenol Güneş “Türkiye ilk 10’da olmalı. Ama kolay mı, zor. Diyorum ya geçmişte kalmayalım, düş de satmayalım. Bu yeni bir savaş. Alınan oyuncular, garanti görmesin yerini. Dışarıdakiler de umutsuz olmasın. Arnavutluk ve Moldova maçlarıyla yeni bir dönem başlıyor. İlk hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonasına katılmak olacak. Geçmişten günümüze millî takım için emek veren bütün başkanlara, teknik adamlara teşekkür ediyorum. Bu duruma onların sayesinde geldik. Yeni bir döneme onlardan aldığımız göreve katkı yapmak için başlayacağız” dedi.

DERİN BİR NEFES ALALIM

Herkesin gurur duyacağı bir millî takım sözü veren Şenol Hoca “Ortak doğrular bizim için önemli. Düş kuralım ama bu düşleri satmayalım. Yapabileceklerimiz üzerinden olmalı. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedefleri için buradayım. Bu turnuvalara uzaktan mı bakacağız, yoksa içinde mi olacağız? Tartışmaları yapalım, birbirimize kızalım ama bu şampiyonalarda olalım. Türk futbolunun ekolünü ve sistemini birlikte kuralım. Derin bir nefes alıp yeniden başlayalım. Hepimiz değişmeli ve gelişmeliyiz, hepimizin gurur duyacağı bir millî takım için herkese söz veriyorum. Hem iyi oynayacağız hem iyi sonuçlar alacağız” ifadelerini kullandı.

HERKES HEYECAN DUYMALI

“Ruh durup dururken çağrılınca gelmiyor, takımdaki herkes heyecan duyarak oynamalı" diyen hoca, "Burak ve Emre ayağa kaldırmak için gelirken gençler de bunu görecek. Tek bir oyuncu takımı ateşleyemez. İlk gelen oyunculara söyledim. Hücum eden, rakibi baskı altına alan, çok pozisyona giren, rakibe pozisyon vermeyen takım istiyor musunuz? Evet. O zaman bunun için oynayacaksınız. Ruh; akılla, bilgiyle ve kabiliyetle güçlenecek” sözlerini kullandı.

İSTANBUL'DA DA OYNARIZ

Millî takımın uzun süredir maçlarını İstanbul dışında oynaması konusuyla ilgili olarak Güneş “Türkiye’nin her şehri bizim, her sahası bizim. Biz niçin büyük takımların sahasına gidemeyelim? Taraftarlar tepki gösteriyormuş. Bunu ortadan kaldırmak için buradayız zaten. İstanbul’un göbeğinde bir stada, semte gidemeyeceksek şu an niçin konuşuyoruz? Eğer bana bir saldırı olmuşsa, hoşgörü gösteren benim” dedi.

SİNMİŞLİĞİ ATACAĞIZ

İlk hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak olacaktır. Sinmişliği, bezginliği, yeniden beklentiye ve başarıya çevirmeliyiz. Hem genç, hem tecrübeli oyuncularımız var. Olmayanların bir daha olmayacağı anlamına gelmez.

AYAĞA KALKALIM

Yeniden yapılandırma değil, yeniden herkesin ayağa kalkmasını istiyorum. Yine de radikal bir değişiklik isteniyorsa yaparım ama bu, sadece benimle olmaz. Bu işte pek çok ayak var, medya, ben, futbolcular, yöneticiler...

YARDIMCI İSTEMEM

Bu iki maç için para almayacağım, muhasebeye sorabilirsiniz. Şu anda herkes bana yardım ediyor. Şimdilik bir yardımcıya ihtiyacım yok. Yardımcı alınca da kavga ettiriyorsunuz! Hıncal Ağabey niye üçüncü oldunuz, demişti. İnşallah bunları bir daha söyletiriz ona.

SANGARE'Yİ BİLMİYORDUM

Nazım Sangare’nin Türk statüsünde olduğunu ben bilmiyordum. Bülent Korkmaz söyledi bana. Artılarını, eksilerini anlattı. İki kaleci tecrübeli, iki de genç kaleci var. Bunların ötesinde Gökhan var. Bu iki genç başarılarını devam ettirirse uzun vadede kullanırız.

NİÇİN EN İYİ OLMAYALIM

“Biz büyük bir ülkeyiz niçin en iyi olmayalım? İnsanlığa ve dünyaya sevgiyi öğretelim. Sevginin olduğu yerde başarı olur” diyen Güneş, basın toplantısını takip eden medya mensuplarıyla birlikte poz verdi.

HAYDİ ZAFERE

Güneş'li ilk idmanına çıkan millî takım yeni ve bembeyaz bir sayfa açtı. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Sinan Bolat, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Emre Taşdemir takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, koşu ve pas çalıştı. Oyuncular, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmana devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular iki bölüme ayrıldı. Oyuncuların bir bölümü şut çalışması, diğer bölümü ise yan top ve savunma çalışması gerçekleştirdi.

GÜNEŞ'TEN İNCİLER

Terim’e taş attı

Fatih Terim yabancı sınırı ile ilgili kendi kararı olduğunu, hatta kendi çıkardığını söyledi. Benim kararım olmaz, benim fikrim olur. Kararı yönetim verir. Bizim sabırsızlığımız var. Maçı kazanacaksın, az para kazanacaksın... Hiçbirini yapamayınca yeniden istiyoruz.

Ozzy burada olmalı

Oğuzhan benim çok sevdiğim ve oynatamadığım bir oyuncu. Şu anda oynamasa bile burada olmasını istedim. Oğuzhan, millî takımın tabii bir parçasıdır. Selçuk’un da Mehmet Topal’ın da burada olmasını istedim. Bana kaptanların yardımcılık yapmasını istiyorum.

Arda da bizim

Oynamayı hak eden herkes oynar, yaşına başına bakmam. Arda veya Caner’in hukuken suç unsurları var mı? Yok. Hata yaptılar, düzeltme durumları var mı? Evet. Arda Turan bu ülkenin bir oyuncusu. Ama Arda’yı, Emre’yi memnun edeyim diye bir şey olmaz.

Vergi vermeliyiz!

Futbolcu ve antrenörler vergi vermeli. Kanun hükmünde kararname kaldırılmalı. Bir oyuncu dövizle bir oyuncu TL ile kazanmamalı. Bugün problemimiz ekonomiktir. Bu nereden kaynaklanıyor? Yabancılara ve yerlilere verilen aşırı ücret ve bonservisten dolayı...