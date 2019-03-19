Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin sezon başında Zürih’ten transfer ettiği İsviçreli golcü Michael Frey’le ilgili tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Erzurumspor’un 600 bin avroya teklif edilmesine rağmen almadığı iddia edilen 24 yaşındaki golcünün Fenerbahçe’ye 2,7 milyon avro bonservis bedeliyle imza atması sansasyona yol açmıştı. Her ne kadar sarı-lacivertliler ve Frey, Erzurum iddialarını yalanlasa da kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri hiç silinmedi. Yıllık 1,2 milyon avrodan dört yıllık mukavelesi olan Frey 24 maçta beş gol, bir asistlik performans sergilerken son haftalarda kayboldu. Ersun Yanal döneminde ilk on biri unutan İsviçreli’nin dün Almanya’da ameliyat masasına yatması ise ağır bir iddiayı beraberinde getirdi.

Comolli biliyor muydu?

Pubis sebebiyle bıçak altına yatan Frey’in sakatlığının yeni olmadığı, aksine bu problemine rağmen F.Bahçe’ye transfer edildiği öne sürüldü. Ersun Yanal “Frey buraya geldiğinden beri pubis ve fıtık sıkıntısı yaşıyordu” sözleriyle iddiaları doğrularken, gözlerin sportif direktör Damien Comolli’ye çevrilmesine sebep oldu. Comolli cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Sakatlığı sebebiyle gerçek performansının altında kaldığı belirtilen, ağır idmanlar sonrası ağrıları tavan yapan İsviçrelinin çaresiz kalınca ameliyata mecbur kaldığı ve en az iki-üç hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Pubisin müdahaleye rağmen nüksetme ihtimali olan bir rahatsızlık olması Frey’in kariyeri hakkındaki soru işaretleri körüklerken, F.Bahçe’nin İsviçreliyi elden çıkarma ihtimali arttı.

Frey imzayı attı

F.Bahçe’nin kayıp golcülerinden Michael Frey, kendisini sarı-lacivertlilere taşıyan menajeriyle yollarını ayırdı. Frey, kendisine kariyerinin zirvesini getiren Gaetano Giallanza ile olan anlaşmasını sonlandırarak, Social Mondial firmasıyla anlaştı. Yeni menajeri Milos Malenovic’le birlikte mutluluk pozu veren Frey’in bu tercihi şaşkınlıkla karşılandı.

Kalmak istiyorum

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki Mathieu Valbuena, Fenerbahçe’den teklif beklediğini söyledi. L’Equipe’e konuşan Küçük Bisiklet “Futbol oynamak için önümde birkaç yıl daha olduğunu düşünüyorum. Öncelikle teklifi de kulübümden bekliyorum” derken “Fransa’ya dönmek önceliklerim arasında değil, ancak neden olmasın” ifadesiyle de mavi boncuk dağıttı. Kariyeri boyunca Marsilya, Dinamo Moskova, Lyon ve Fenerbahçe formaları giydiğini dile getiren Valbuena “Yalnızca büyük kulüplerde oynadım. Tamamında da başarılı olduğuma inanıyorum” derken “Futbolu bıraktığımda geride iyi bir savaşçı imajı bırakacağımı düşünüyorum” açıklaması yaptı.

Bu kafayla oynaman çok zor

Bu sezon Fenerbahçe’nin oynadığı 40 resmi maçın sadece 13’ünde forma giyen Alper Potuk’a Ersun Yanal’dan uyarı geldi. Yanal, toplam 480 dakika görev yapan 27 yaşındaki oyuncuya, “Çok kabiliyetlisin ama bu performansınla Fenerbahçe’de oynayamazsın. Kendine ihanet ediyorsun” dedi. Sezon başından beri defalarca uyarılan ancak bir reaksiyon vermeyen Alper’in kalan haftalarda toparlanma göstermemesi hâlinde satış listesine konacağı öğrenildi.

Soldado’ya yeni teklif

Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Roberto Soldado’nun sözleşmesi yenilenecek. Yönetim, 20 maçta oynarsa opsiyonu devreye girecek İspanyol golcüyle masaya oturacak. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki yıldızın mevcut sözleşmesini iptal ederek yeni bir mukavele teklifinde bulunacak. Soldado’nun fiyat indirimi yapıp imza atması bekleniyor.

Sakatlara yoğun bakım

Liglere verilen ara Ersun Yanal’ın oyun planında önemli yer tutan Mehmet Topal, Dirar ve Valbuena’nın sakat olduğu Fenerbahçe’ye ilaç gibi geldi. Millî arada yoğun tedavileri devam edecek oyunculardan Topal ve Dirar’ın Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor. Valbuena ise Galatasaray karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ersun Yanal’ın isteği derbiye tam kadro çıkabilmek.