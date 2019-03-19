Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ikinci yarıda daha iyi bir savunma performansı ortaya koydu.

Sezona stoper mevkisinde Maicon Roque, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık ile başlayan sarı-kırmızılı ekipte, bu bölgeye altyapıdan Ozan Kabak da eklendi. Sezonun ilk 9 haftasında Galatasaray savunmasının ortasında Maicon-Serdar, Maicon-Ahmet, Maicon-Ozan ve Serdar-Ozan ikilileri görev yaptı.

Savunmanın kanatlarında ise Mariano Filho, Martin Linnes, Yuto Nagatomo ile Ömer Bayram değişimli olarak görev aldı.

Galatasaray, sezonun ilk 9 haftasında yaptığı maçlarda kalesinde 10 gol gördü. Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin maç başı gol yeme ortalaması da 1,11 olarak gerçekleşti.

Devre arasında savunma hattı yenilendi

Sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer döneminde savunma hattında önemli bir değişikliğe gitti.

Galatasaray'da ilk yarı savunma hattını oluşturan futbolculardan Ozan Kabak, 11 milyon avroluk rekor bedelle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalarken, Brezilyalı futbolcu Maicon ise Türkiye ve Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından şubat ayı başında Suudi Arabistan'ın El Nasr Riyad takımına kiralandı.

Bu futbolcuların yerine Belçika Ligi'nden Christian Luyindama, Portekiz Ligi'nden Marcao alındı. Ayrıca Bursaspor'un sakatlığı nedeniyle yollarını ayırdığı Emre Taşdemir ile de sözleşme imzalandı.

İkinci yarıda sarı-kırmızılı ekibin savunma hattının stoper ikilisinde 2 maçlığına Maicon ve Marcao görev yaptı. Sonraki 7 müsabakada ise Marcao-Luyindama ikilisi forma giydi.

Sağ bekte Mariano ve Linnes süre alırken, sol bekte Emre Taşdemir, Ömer Bayram'dan formayı kaptı.

Sezonun ilk 9 haftasında rakiplerinin 10 golüne engel olamayan Galatasaray, ikinci yarıda aynı süreçte kalesinde 6 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 9 maçlar itibarıyla ilk yarıda 1,11 olan gol yeme ortalamasını, ikinci yarıda 0,66'ya çekti.

İlk yarıya göre 4 puan fazla topladı

Galatasaray, ligin ikinci yarısındaki 9 maçta, ilk yarıdaki aynı döneme göre 4 puan daha fazla aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 19 puan topladı. Fatih Terim'in öğrencileri, ikinci yarıdaki 9 müsabakada ise 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç yenilmedi ve 23 puan elde etti.

Muslera toparlandı

Sezonun ilk yarısında yediği bazı gollerde hatalı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ikinci yarıda farklı bir görüntü ortaya koydu.

Galatasaray'a transfer olduğu 2011-2012 sezonundan sonra elde edilen şampiyonluklarda önemli rol alan Muslera, ligin ikinci yarısındaki formuyla eski dönemlerini hatırlattı.

Muslera, ligin 25. haftasında 5-0 kazanılan Antalyaspor müsabakasında yaptığı kurtarışlarla beğeni topladı.