A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı. Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Christian Dingert olacak.
Arnavutluk-Türkiye maçının hakemi belli oldu
19.03.2019 - 17:13 | Son Güncelleme: 19.03.2019 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında deplasmanda karşılaşacağı Arnavutluk maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Arnavutluk Türkiye maçı,Tobias Stieler,
611303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/611303.aspx
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7
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55
27
28
52
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Beşiktaş
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13
8
5
51
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47
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12
7
7
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36
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33
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Konyaspor
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11
7
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30
2
35
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Antalyaspor
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5
11
29
41
-12
35
8
Çaykur Rizespor
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8
10
8
37
33
4
34
9
Sivasspor
26
9
7
10
38
39
-1
34
10
Kasımpaşa
26
10
4
12
44
48
-4
34
11
Alanyaspor
26
10
4
12
28
33
-5
34
12
Kayserispor
26
8
9
9
24
34
-10
33
13
Fenerbahçe
26
7
10
9
32
37
-5
31
14
Ankaragücü
26
9
4
13
27
41
-14
31
15
Bursaspor
26
5
13
8
24
31
-7
28
16
Göztepe
26
8
3
15
26
34
-8
27
17
Erzurum BB
26
4
10
12
26
35
-9
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Akhisar Bld.Spor
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5
6
15
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Bursaspor 1 - 1 Beşiktaş
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
26
16
6
4
43
24
19
54
2
Gençlerbirliği
26
17
3
6
39
22
17
54
3
Osmanlıspor
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15
3
8
35
18
17
48
4
Hatayspor
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18
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47
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Gazişehir Gaziantep
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13
6
7
44
22
22
45
6
Altınordu
26
12
9
5
37
20
17
45
7
Ümraniye
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13
6
7
33
23
10
45
8
Adana Demirspor
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12
5
9
35
30
5
41
9
Boluspor
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11
5
10
30
27
3
38
10
Altay
26
10
7
9
37
27
10
37
11
Balıkesirspor
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10
5
11
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30
-4
35
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Adanaspor
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7
9
10
30
31
-1
30
13
İstanbulspor
26
5
12
9
29
35
-6
27
14
Giresunspor
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6
9
11
25
32
-7
27
15
Afjet Afyonspor
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6
7
13
33
42
-9
25
16
Eskişehirspor
26
6
7
13
28
50
-22
25
17
Elazığspor
26
5
5
16
28
45
-17
20
18
Karabükspor
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0
2
24
8
83
-75
-1