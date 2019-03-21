Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Loro Boriçi Stadyumu’nda Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın bir kısmı basına açık yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan Güneş, gribal enfeksiyona yakalanan Hasan Ali’yi dinlenmesi için otele gönderdi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ali yarın maç kadrosunda yer alacak.