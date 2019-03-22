Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MUSTAFA KORKUSUZ

Tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor Fenerbahçe... Şampiyonluklarla anılan, adı dünyaca bilinen sarı-lacivertli takımın üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Ancak sezonun bitmesine sekiz hafta kala rakiplerinin küme düşmesini beklediği takım, cefakâr, vefakâr seyircisinin desteğiyle nefes almaya devam ediyor. Rakip takım taraftarlarını şaşkına çeviren bir destek bu… Başkan Ali Koç’a inanmanın, bir ismin etrafında kenetlenip, armaya sahip çıkmanın farkı rakamlara yansıyor. Puan cetvelinin 13. basamağında yer alan Fenerbahçe’yi desteklemek için Kadıköy’e gelen taraftar sayısı şu ana kadar 465 bin 760. Yani sarı-lacivertlilerin 13 iç saha maçındaki ortalaması 37 bin 828.

Puana bakmıyor

Bu rakam 47 bin 834 kapasiteli Şükrü Saracoğlu için inanılmaz olmayabilir, ancak şampiyonluk kovalayan Galatasaray’ın 34 bin 398, hemen arkasındaki Beşiktaş’ın 30 bin 167 ortalamaya oynaması, taraftar sayısının kıymetini gözler önüne sermekte. Türk futbol tarihinde yeni bir sayfa açma yolunda emin adımlarla ilerleyen lider M. Başakşehir için ise durum tam tersi. Puan sıralamasında zirvede olan turuncu-lacivertliler, seyirci ortalamasında 4 bin 142 taraftarla sadece Kasımpaşa’yı geçebildi. Bu arada taraftarların maçlara ilgisine genel anlamda bir artış var. 2014-15’te 7 bin 989’a kadar gerileyen genel ortalama düzenli bir artışla 14 bin 291’e ulaştı.