Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutluk Türkiye maçı canlı izle, Arnavutluk Türkiye şifresiz izle, Arnavutluk Türkiye maçı hangi kanalda, Arnavutluk Türkiye maçı saat kaçta, milli takım futbol maçı canlı izle... A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçlarına başlıyor! İlk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak olan takımımız, 3 puanı hanesine yazdırarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Mehmet Topal ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ay yıldızlılarda Şenol Güneş nasıl bir 11'le sahaya çıkacak merakla bekleniyor. Peki Arnavutluk Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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ARNAVUTLUK TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ bu akşam 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

ARNAVUTLUK TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Djimshiti, Veseli, Aliji, Taulant Xhaka, Abrashi, Memushaj, Uzuni, Grezda, Sadiku

Türkiye: Mert, Gökhan, Ozan, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Emre, Deniz Türüç, Yusuf, Hakan, Burak

Alman hakem yönetecek

Mücadelede, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler’in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Christian Dingert olacak.

Ay-yıldızlı ekipte, aday kadroya davet edilen Mehmet Topal ve İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

A Milli Takım Aday kadro

A Milli Takım’da sözleşmesi 1 Haziran 2019’da yürürlüğe girecek olmasına rağmen özel görevlendirmeyle ay-yıldızlı ekibin başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in belirlediği aday kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton).

Türkiye 567. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ilk maçıyla 567. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 297’si resmi, 269’u özel 566 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 242’si deplasmanda, 244’ü evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3 golü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 741 gol attı, kalesinde 819 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 566 karşılaşmanın 486’sını Avrupa, 31’ini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 566 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015’te İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014’te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019’daki ilk maç

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk karşılaşması ile 2019 yılındaki ilk maçına çıkacak. Milli takım, 2018 yılında 4’ü resmi 7’si özel toplam 11 maça çıktı. Türkiye bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Oynanan 11 maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.

Türkiye ile Arnavutluk 11. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ilk maçında karşılaşacağı Arnavutluk ile 11. kez karşı karşıya gelecek. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 10 maç yaparken, bunlardan 4’ünü kazandı, 4’ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6’sı Türkiye’de, 4’ü de deplasmanda yaptığı toplam 10 maçta 10 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. İki takım arasında son olarak 13 Kasım 2017’de Antalya’da oynanan özel maçı Arnavutluk, 3-2 kazanmıştı.