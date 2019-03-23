Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Anadolu Auditorium toplantı salonunda düzenleniyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önemli açıklamalarda bulundu. Göreve gelmelerinin üzerinden 14 ay geçtiğini söyleyen Cengiz, "Çok zor bir anda dikensiz gül bahçesine girmediler. Hepsi bizler için zorlu mücadeleler yaptılar. Galatasaray’ı bugünlere getirdiler, iyi ve kötü anlamda. Benden önceki başkanlarıma, bizleri bugüne taşıdığınız için teşekkür ederim. Biz görevi aldıktan sonra mali anlamda görev verildi. Borç alacak farkı 1 milyar 277 milyon TL idi. Toplam borcumuz 2.8 milyar TL’idi. Biz bunu 2.7 milyar TL mertebesine yüzde 40 kur farkı olmasına rağmen azalttık. Türk Lirası'nı özellikle diyorum. Dolar bazında 309 milyon Dolar’dan 241 milyon Dolar'a indik. Reel anlamda borcumuzu düşürdük. Gelirimizde yüzde 90 artış sağladık. Giderlerimizi de 1 yıl içerisinde yüzde 30 azalttık. Mali disiplini sağladık. Geldiğimizden beri maaş ödemelerini geciktirmedik, günü gününe ödedik. Dağ gibi sorunlar duruyor. Yılların biriken sorunları önümüzde" diye konuştu.

"Aldığımız sancağı onurla taşıdığımıza inanıyoruz"

UEFA ile ilgili yaşanan olaylar hakkında konuşan Başkan Cengiz, "Mart, Nisan ve Mayıs’ta çok mücadele ettik. Bir komisyon kurduk. UEFA teftiş ve disiplin kurulu önünde çok ciddi çalıştık. Bütün harcamaları herkes kendi cebinden harcadı. Dün bize fiziki olarak CAS da geldi. Disiplin komitesi ile 13 Haziran’da katılım belgesini aldıktan sonra UEFA içinde bir üst organ olan Yargı Kurulu itiraz etti. Bu disiplin komitesinin de üstünde bir kurul. Biz 10 Ekim’den bugüne kadar yaklaşık 4 ay bu komite ile görüştük ve mücadele verdik. Komite ekim itibariyle men etmedi ve mene yol açacak şekilde görüşmek istedi. Biz buna CAS nezdinde itiraz ettik. Avrupa’daki bir hukuk şirketi ile birlikte yürüttük. Çok uzun bir süreç sonunda dün resmi belgeler ulaştı. Verilen mücadeleler kolay değil. Yapacağınız bir yanlış 100 yıllık bir camianın bütün emeklerine yazık ederdi. Aldığımız sancağı onurla taşıdığımıza inanıyoruz. 4 kere savunma yaptık" şeklinde konuştu.

"Yıl sonu itibariyle toplamda artıdayız"

Futbolda şampiyon olduktan sonra bunu taçlandırdıklarını vurgulayan Mustafa Cengiz, "En yüksek gelir düzeyine ulaştık. 14 ay içinde yaklaşık 2 milyar 205 milyon TL tahsilat yaptık, 2 milyar 203 milyon TL harcama yaptık. Yıl sonu itibariyle toplamda artıdayız. 778 milyon TL’lik kredi kullanımına rağmen kredi ve faiz ödememiz 1 milyar 108 milyon TL. Yaklaşık 300 milyon TL’lik ödeme yaptık. Bonservisi gelirlerimiz yükseldi. 230 milyon TL gelir elde ettik. Şampiyonlar Ligi’nden 202 milyon TL, gişe gelirlerinden 171 milyon TL, yayın hakkından 187 milyon TL gelir elde ettik. İlk defa Sportif A.Ş’de reel olarak 6 ay sonunda 3 milyon TL’ye yakın kara geçtik. UEFA’ya 2 milyon Euro ödediğimiz cezayı çıkardığımızda 15 milyon Euro’ya yakın kar ettik" açıklamalarını yaptı.

"Ndiaye’yi 'Gulyabaniler' devreye girince bedavaya kiralayamadık"

Göreve geldiklerinde futbolda transfer yasakları olduğunu hatırlatan Cengiz, "4 gün içinde 31 milyon TL ödeme yaptık. 22 milyon TL’si vergiydi. 3 günde Nagatomo’yu da transfer edip, Ndiaye’yi 16.5 milyon Euro’ya sattık. Sonra aynı kişiyi Stoke City bize 750 bin Euro’ya kiraladı. bedavaya kiralayacaktık ama 'Gulyabaniler' devreye girince kiralayamadık" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Cengiz, daha sonra mağazacılık, sponsorluklar konusu, amatör branşlar, vergiler konusu ve projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.