Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta karşılaşmasında Banvit, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 95-63 mağlup etti.



Maça hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Banvit, Neal, Tolga Geçim ve Perez ile sayılar bularak 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan ve Babic ile pota altında etkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 6. dakikada skoru 10-9'a getirdi. Banvit'in boş toplarını Ellis ve Heslip ile cezalandıran ve son bir dakikada 9-0'lık seri yakalayan İstanbul ekibi, ilk periyodu 20-16 önde tamamladı.



Mücadelenin ikinci çeyreğine Semih Erden ve Ellis'in sayılarıyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 13. dakikayı da 27-20 önde bitirdi. İlk yarıda son 3 dakikaya girilirken Morgan ile farkı 2 sayıya indiren Banvit, Rıdvan Öncel ile beraberliği sağladı: 32-32. Son dakikada rakibi karşısında Morgan ve Shelton ile sayılar bulan ve savunmada başarılı olan Banvit, devrede soyunma odasına 40-37 önde girdi.



Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine Rıdvan Öncel ve Shelton'un basketleriyle 8-0'lık seri ile giren ev sahibi takım, 22. dakikayı 48-37 önde geçti. Shelton, Rıdvan Öncel, Ragıp Berke Atar ile boyalı alanı iyi kullanan Banvit, 27. dakikada rakibine 57-48 üstünlük kurdu. Aradaki farkı Semih Erden ile kapatmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu çeyrekte son iki dakikaya girilirken farkı 5 sayıya kadar indirdi: 57-52. Rıdvan Öncel ve Perez ile boyalı alanda etkili olan Banvit, üçüncü çeyreği 9 sayı farkla 61-52 önde bitirdi.



Son çeyrekte Perez ile 7-0'lık seri yakalayan Banvit, 33. dakikada skoru 68-55'e getirdi. Kalan sürede farkı kapatmak için acele atışlar deneyen İstanbul temsilcisi karşısında 10-0'lık bir seri daha yakalayan Bandırma ekibi, son 5 dakikaya girerken skoru 78-57 yaptı. Periyodun son bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan Banvit, karşılaşmayı 95-63 kazandı.



Salon: Banvit Kara Ali Acar



Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Osman Sinan İşgüder



Banvit: Perez 23, İsmail Cem Ulusoy 4, Ercan Osmani, Tolga Geçim 5, Morgan 13, Rıdvan Öncel 11, Erkin Şenel, Metehan Akyel 2, Neal 9, Şehmus Hazer 3, Shelton 18, Ragıp Berke Atar 7



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 14, Sabahattin Can Göndür, Mehmet Yağmur, Heslip 3, Semih Erden 23, Mert Çevik 2, Ramazan Tekin, Mert Gizir, Caner Topaloğlu, Babic 9, Ellis 12, Minchev



1. Periyot: 16-20



Devre: 40-37



3. Periyot: 61-52