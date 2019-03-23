Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu’nda, 23 günlük dönemi idari ve mai açıdan ibra edilen sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek, bir teşekkür konuşması yaptı. Galatasaray Kongre üyelerinden helallik isteyen Özbek, “Yaklaşık 6 ay başkan yardımcılığı, 2,5 sene de bu kulübe başkanlık görevini yapma gururunu yaşadım. Hizmet dönemimde şahsıma ve yönetimime büyük destek verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray büyük bir dünya markası. En büyük değerimiz birlikteliğimiz ve beraberliğimizdir. Değerlerimizin erozyona uğramasına müsaade etmemeliyiz. 3 sene arkadaşlarımla beraber Galatasaray’a hizmet ettik. Mutlaka bu hizmet sırasında bizlerin sizlere, sizin de bize hakları geçmiştir. Ben bir helallik istiyorum. Benden yana geçmişte hakkınız varsa helal edin. Bizim hakkımız varsa Galatasaray Kulübü’ne helal olsun. Yaşasın Galatasaray” ifadelerini kulandı.
Dursun Özbek: “Hakkınızı helal edin”
23.03.2019 - 22:58 | Son Güncelleme: 23.03.2019 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda 23 günlük dönemi mali ve idari açıdan ibra edilen eski başkan Dursun Özbek, teşekkür konuşması yaparak sarı-kırmızılı kulübün kongre üyelerinden helallik istedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : dursun özbek,
612206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/612206.aspx
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13
8
5
51
34
17
47
4
Trabzonspor
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12
7
7
45
36
9
43
5
Malatyaspor
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10
7
9
37
33
4
37
6
Konyaspor
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8
11
7
32
30
2
35
7
Antalyaspor
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10
5
11
29
41
-12
35
8
Çaykur Rizespor
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8
10
8
37
33
4
34
9
Sivasspor
26
9
7
10
38
39
-1
34
10
Kasımpaşa
26
10
4
12
44
48
-4
34
11
Alanyaspor
26
10
4
12
28
33
-5
34
12
Kayserispor
26
8
9
9
24
34
-10
33
13
Fenerbahçe
26
7
10
9
32
37
-5
31
14
Ankaragücü
26
9
4
13
27
41
-14
31
15
Bursaspor
26
5
13
8
24
31
-7
28
16
Göztepe
26
8
3
15
26
34
-8
27
17
Erzurum BB
26
4
10
12
26
35
-9
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Akhisar Bld.Spor
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5
6
15
27
44
-17
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21.4.2019
Alanyaspor - Fenerbahçe
22.4.2019
Sivasspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
26
16
6
4
43
24
19
54
2
Gençlerbirliği
26
17
3
6
39
22
17
54
3
Osmanlıspor
26
15
3
8
35
18
17
48
4
Hatayspor
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13
8
5
39
18
21
47
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Gazişehir Gaziantep
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6
7
44
22
22
45
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Altınordu
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12
9
5
37
20
17
45
7
Ümraniye
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13
6
7
33
23
10
45
8
Adana Demirspor
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12
5
9
35
30
5
41
9
Boluspor
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11
5
10
30
27
3
38
10
Altay
26
10
7
9
37
27
10
37
11
Balıkesirspor
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10
5
11
26
30
-4
35
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Adanaspor
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7
9
10
30
31
-1
30
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İstanbulspor
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5
12
9
29
35
-6
27
14
Giresunspor
26
6
9
11
25
32
-7
27
15
Afjet Afyonspor
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6
7
13
33
42
-9
25
16
Eskişehirspor
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6
7
13
28
50
-22
25
17
Elazığspor
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5
5
16
28
45
-17
20
18
Karabükspor
26
0
2
24
8
83
-75
-1