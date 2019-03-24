Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Tarihler Mart 2011'i gösterdiğinde G.Saray'da tarihî bir Mali Genel Kurul yapılmış ve dönemin başkanı Adnan Polat idari açıdan ibra edilmeyerek şoku yaşamıştı. O dönemde seçime gidilmiş ve Polat başkanlıktan düşmüştü. Dün de benzeri bir kurul yapıldı ve bu defa Başkan Mustafa Cengiz şoku yaşadı. Aslında kurulda her şey normal başlamıştı. Saatler 16.00'yı gösterdiğinde kürsüye gelen Sedat Doğan'ın konuşması gerginliğin fitilini ateşledi. Doğan, 149. dönem lise mezunlarının sahte imza sebebiyle kulübe üye yapılmaması konusuna büyük tepki göstererek yönetime hesap sordu. İşte bu konuşmadan sonra Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde tansiyon hep yükseldi, hiç düşmedi.

Nasıl üye yapmazsın?

Birbirinden sert konuşmalar sonrası, Dursun Özbek döneminin 23 günlük son dilimi mali ve idari olarak ibra edildi. Ardından mevcut başkan Mustafa Cengiz'in ilk dönemi de (21 Ocak 2018, 37. başkanlık seçimi) her iki yönden ibra edildi. Problem Cengiz'in Mayıs 2018 seçimleriyle başlayan ikinci döneminde çıktı. Başkanın bu dönemi mali olarak ibra edildi. Fakat idari oylamada sıkıntı başladı. Oylar birbirine çok yakın çıktığı için bir kez daha sayıldı. Sonuç yine değişmedi. Bir kere daha sayıldı durum değişmedi. Sonuçta salon ikiye ayrıldı ve el kaldırmak suretiyle net sayım alındı. Sonuçta Mustafa Cengiz ve yönetimi 358’e 331 oyla idari açıdan ibra edilmedi. Ve G.Saray kaosa girdi...

Süren: Terim'i etkiler

Kulübün Denetim Kurulu da 313'e 351 oyla ibra edilmedi. Bu sonuçla birlikte salonun yarısı büyük bir şok yaşadı. Cengiz'in konuyu mahkemeye taşıyacağı öğrenildi. Fakat kulüp tüzüğüne göre 30 gün içinde seçim kararının alınması gerekiyor. Kısacası G.Saray şampiyonluğa giderken kulüp de seçime gidiyor. Eski başkanlardan Faruk Süren, "Bundan sonra seçim sürecine gireceğiz. Şampiyonluğa giderken seçim sürecine girmek olumsuz etkileyebilir. Hocamızı etkileyebilir belki. Şu anda bir başkan adayı yok. Kimse böyle bir şey beklemiyordu" açıklaması yaptı. Son duruma göre Mustafa Cengiz yapılacak seçimde aday olamıyor.

ALBAYRAK'TAN ACI YORUM...

G.Saray Mali Genel Kurulu'na katılım büyüktü. Büyük gerginlikler sonrası gece şok sonuçla bitti... Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, alınan karar sonrası sosyal medya hesabından kısa ama acı bir yorum yaptı: Bunu hak etmedik...

Tehdit edildik!

Başkan Cengiz oylama öncesi konuşması sırasında, "Beni yok etmek, bu yönetimi düşürmek amaç ise hiçbir şey demiyorum. Çalışmalarımız küçük görülüyor. Biz bu işe gönüllü talip olduk. Kapıyı açıp, içeri girip kimsenin koltuğunu kapmadık! Tehditi yiyen biziz! Ben buna rağmen bir şey demedim, demiyorum. Sarı-kırmızılı camiada liseli-lisesiz kavgası çok tehlikeli. Kim bunu ateşliyorsa inan edin Galatasaray'a büyük zarar veriyor. Lütfen susturun" sözlerini kullandı.

Beklenen aday Hamamcıoğlu

Camianın ağır ismi İnan Kıraç iki hafta önce, "Başkanlık için adayımız var. Şu andaki divan başkanı (Eşref Hamamcıoğlu) arkadaşımızı başkanlık için ikna etmeye çalışıyoruz. Son bir şey söyleyeyim; hiç kimse Galatasaray Liselilerini küçük görmesin. Yok saymaya da kalkmasın. Bunun sonuçlarına katlanır" ifadelerini kullanmıştı.

Kuruldan notlar...

Eski başkan Dursun Özbek, Burak Elmas ve Ozan Korkut Mustafa Cengiz ve yönetimini ibra etmedi. Mustafa Cengiz aleyhinde çıkan ibra kararıyla birlikte, Adnan Polat'tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu. ∂ Eski yöneticilerden Selim Arda Üçer, “Sakız çiğneyerek genel kurula gelen yönetici görmek istemiyorum” diyerek mevcut yönetime verdi veriştirdi. ∂ Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, “GS TV’de arka odalarda kızları taciz edenler konuşulsun” sözleri üzerine salondan atıldı. ∂ G.Saray üyesi Mehmet Helvacı, "Seçim kararı 1 ay içinde alınır ama yapılması şart değil. Lig bittikten sonra da yapılabilir" değerlendirmesinde bulundu.