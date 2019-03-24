Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 298'i resmi, 269'u özel 567 maçta, biri hükmen olmak üzere 213 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 244'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 743 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 567 karşılaşmanın 487'sini Avrupa, 31'ini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 567 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'daki ikinci maç

Ay-yıldızlı ekip, Moldova karşılaşması ile 2019 yılındaki ikinci maçına çıkacak.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi.

Milli takım, 2018 yılında ise 4'ü resmi 7'si özel toplam 11 maça çıkmıştı.

Türkiye bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Oynanan 11 maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

Moldova ile 10. randevu

Türkiye, yarınki rakibi Moldova ile 10. kez karşı karşıya gelecek.

Milliler, şimdiye dek 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere 9 kez karşılaştığı Moldova'yı 7 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.

İlki 1996, sonuncusu 2017'de oynanan bu maçlarda 21 gol atan milliler, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Milli takım, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki ilk karşılaşmasını da 27 Mart 2017'de Moldova ile oynamış ve bu özel maçı 3-1 kazanmıştı.

Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

14.08.1996 İstanbul Özel 2 - 0

27.03.1999 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 0

08.09.1999 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemleri 1 - 1

02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2 - 0

06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri 3 - 0

20.08.2003 Ankara Özel 2 - 0

11.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5 - 0

13.10.2007 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1 - 1

27.03.2017 Eskişehir Özel 3 - 1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Şenol Güneş yönetimindeki 52. maç

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 52. maçına Moldova mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 51 maçta milliler, 24 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 74 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 35 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 21'ini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 63 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

Eskişehir'de 4. maç

A Milli Futbol Takımı, 2016'da hizmete giren 34 bin 930 seyirci kapasiteli Eskişehir Yeni Stadyum'daki 4. maçına yarın Moldova karşısında çıkacak.

Eskişehir Yeni Stadyum'daki ilk karşılaşmasını da 27 Mart 2017'de Moldova ile oynayan ve bu özel maçı 3-1 kazanan milli takım, diğer iki mücadelede birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Milli takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki iki maçını Eskişehir'de yapmış ve söz konusu mücadelelerde Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederken, İzlanda'ya 3-0 yenilmişti.

Eskişehir'deki son maçını İzlanda ile 6 Ekim 2017'de yapan milliler, 535 gün sonra bu kentte taraftarın karşısına çıkacak.