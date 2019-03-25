A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na giden yolda ikinci galibiyetini Moldova karşısında aldı. H grubundaki rakibini 4-0 ile geçerek grupta puanını 6’ya çıkaran milliler, grupta iddialı bir konuma yükseldi. Eskişehir Yeni Stadı’nda oynanan maçın sonunda açıklamalarda bulunan takımın başarılı golcülerinden Cenk Tosun, gruptaki durumu değerlendirdi. Favorinin Fransa olduğunu ifade eden Tosun, “2 maçı gol yemeden bitirmemiz bizim için çok güzel oldu. 6 puan almamız bizim için iyi bir başlangıç. Hazirandaki maçlara daha moralli gideceğiz. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Burak ağabeyle iyi anlaşıyoruz. O da basın toplantısında söyledi. Bir forvetin diğer bir forvetle birlikte oynaması bizim işlerimizi kolaylaştırıyor sahada. İlk maçta ben ona asist yaptım. Bu maçta o bana asist yaptı. İnşallah böyle devam eder. Bir forvet için gol atmak güzel bir şey ama galibiyet gollerden daha önemliydi. Fransa Dünya Şampiyonu bir takım. Her şey olabilir grupta ama ben Fransa’yı favori görüyorum. İnşallah böyle oynarsak ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz. Genç arkadaşlarımız var ama onların yanında tecrübeli arkadaşlarımız var. Bize çok faydalı oldular” ifadelerini kullandı.
Cenk Tosun’un favorisi Fransa
25.03.2019 - 23:34 | Son Güncelleme: 25.03.2019 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ile Moldova arasında oynanan mücadelede 2 golle takımına katkı veren Cenk Tosun, “Her şey olabilir grupta ama ben Fransa’yı favori görüyorum. İnşallah böyle oynarsak ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz” dedi.
Etiketler : A Milli Takım,
612592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/612592.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
26
17
7
2
41
13
28
58
2
Galatasaray
26
15
7
4
55
27
28
52
3
Beşiktaş
26
13
8
5
51
34
17
47
4
Trabzonspor
26
12
7
7
45
36
9
43
5
Malatyaspor
26
10
7
9
37
33
4
37
6
Konyaspor
26
8
11
7
32
30
2
35
7
Antalyaspor
26
10
5
11
29
41
-12
35
8
Çaykur Rizespor
26
8
10
8
37
33
4
34
9
Sivasspor
26
9
7
10
38
39
-1
34
10
Kasımpaşa
26
10
4
12
44
48
-4
34
11
Alanyaspor
26
10
4
12
28
33
-5
34
12
Kayserispor
26
8
9
9
24
34
-10
33
13
Fenerbahçe
26
7
10
9
32
37
-5
31
14
Ankaragücü
26
9
4
13
27
41
-14
31
15
Bursaspor
26
5
13
8
24
31
-7
28
16
Göztepe
26
8
3
15
26
34
-8
27
17
Erzurum BB
26
4
10
12
26
35
-9
22
18
Akhisar Bld.Spor
26
5
6
15
27
44
-17
21
26. Hafta Maçları
15.3.2019
Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor
16.3.2019
Atiker Konyaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
16.3.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Trabzonspor
16.3.2019
Akhisarspor 2 - 3 Kasımpaşa
16.3.2019
Antalyaspor 3 - 0 Alanyaspor
16.3.2019
Beşiktaş 1 - 0 Göztepe
17.3.2019
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
17.3.2019
Yeni Malatyaspor 3 - 1 Mke Ankaragücü
17.3.2019
Bursaspor 2 - 3 Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
26
16
6
4
43
24
19
54
2
Gençlerbirliği
26
17
3
6
39
22
17
54
3
Osmanlıspor
26
15
3
8
35
18
17
48
4
Hatayspor
26
13
8
5
39
18
21
47
5
Gazişehir Gaziantep
26
13
6
7
44
22
22
45
6
Altınordu
26
12
9
5
37
20
17
45
7
Ümraniye
26
13
6
7
33
23
10
45
8
Adana Demirspor
26
12
5
9
35
30
5
41
9
Boluspor
26
11
5
10
30
27
3
38
10
Altay
26
10
7
9
37
27
10
37
11
Balıkesirspor
26
10
5
11
26
30
-4
35
12
Adanaspor
26
7
9
10
30
31
-1
30
13
İstanbulspor
26
5
12
9
29
35
-6
27
14
Giresunspor
26
6
9
11
25
32
-7
27
15
Afjet Afyonspor
26
6
7
13
33
42
-9
25
16
Eskişehirspor
26
6
7
13
28
50
-22
25
17
Elazığspor
26
5
5
16
28
45
-17
20
18
Karabükspor
26
0
2
24
8
83
-75
-1