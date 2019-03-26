Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takımın durumu, yeni hoca ve transferler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların patronu, geçtiğimiz sezonun devre arasında rekor bedelle Everton’un yolunu tutan ve Arnavutluk ile oynanan millî maçta Burak Yılmaz ile olan uyumuyla dikkat çeken Cenk Tosun’u yeniden transfer edebileceklerini söyledi. beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Orman “Cenk Tosun bizim evladımız. Ne zaman isterse döner. Cenk’e kapılarımız her zaman açıktır” sözlerini kullandı. Öte yandan Guti Hernandez’i takımın başına getirme niyetini bir kez daha ortaya koyan Başkan Orman “Hoca’mızın sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Daha sonra ayrılacak. Hoca’mız millî takımdan döndükten sonra Guti’nin öne çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.

JAPONYA TURU

Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum hakkında da konuşan Orman “Döviz kuru bir gün çıkıyor, bir gün düşüyor. Ekonomik sıkıntı var. İnşallah düzelme sürecindeyiz. İnsanlar cep telefonu, kira paralarını ödeyemezken ‘Oyuncuların parasını niçin ödeyemiyoruz?’ diye bana soruyorlar. Büyük bütçelerle bu dövizlerle sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden seneye daralmamız gerekiyor. Feda senesinde ligi üçüncü bitirdik. Geçen senede yüksek bütçe ile dördüncü olduk. Gençleşerek yeni bir yapılanmaya gideceğiz” dedi. Yaz dönemine Japonya’ya gideceklerini belirten Fikret Orman “Tanıtım faaliyetlerimiz devam ediyor. 18-20 Temmuz’dan sonra Japonya’ya gideceğiz. Belki Malezya’da da bir maç oynarız. Futbol takımının gitmesi ile benim gitmem bir değil” dedi.

Bir sene daha Atiba

Şenol Güneş’in lig bitiminde millî takımın başına geçecek olmasından dolayı doğacak boşluğu Guti Hernandez’in doldurmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol teknik adamın da yönetimden ilk isteği 36 yaşında olmasına rağmen takımın etkili isimlerinden biri olan Atiba Huntchinson’ın kalması oldu. Guti’nin, Atiba’ya ‘yardımcı’ gözüyle baktığı ve tecrübesinden faydalanmak istediği için Kanadalı oyuncun bir sezon daha oynamasında ısrarcı olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Son iki senedir en iyi form durumuma çıktım. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bacaklarım eskisi gibi değil. Futbolu bırakma kararı şu an kafamda yer alıyor. Eğer yaz ayını iyi geçirirsem bir kez daha düşünebilirim” ifadelerini kullanmış ve gelecek sezon için açık kapı bırakmıştı.

“ATİBA İDARİ YA DA TEKNİK KADRODA OLACAK”

Başkan Fikret Orman, Atiba’nın gelecekte de kulüpte kalacağını ifade ederek “Atiba’yla konuştuk. Futbolu bıraktıktan sonra idari ya da teknik kadromuzda olacak. Kendisi ve ailesini çok seviyoruz. O da Beşiktaş ailesinin bir parçası” diye konuştu.

BONSERVİSİ ALINIYOR

Borussia Dortmund’dan kiralanan Shinji Kagawa’nın bonservisini almak istediklerini belirten Orman “Kagawa’yı da Âdem Ljajic’i de seviyoruz. İkisinden de memnunuz, şu anda sıkıntı yok” dedi. Orman ismi İtalyan kulüpleriyle anılan Dorukhan Toköz için teklif gelmediğini söyledi.

NANTES KANCAYI TAKTI

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Isimat Mirin’e Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes talip oldu. Fransız kulübünün sezon sonunda transfer için siyah-beyazlı kulübün kapısını çalacağı öğrenildi. Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Mirin, ligde son iki maçta forma giyememişti.