Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

A Millî Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde oynadığı ikinci karşılaşmada Eskişehir'de misafir ettiği Moldova'yı 4-0 yendi ve gruba ikide iki yaparak başladı. Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenen ay-yıldızlılar böylece Güneş yönetiminde oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Karşılaşmaya Arnavutluk 11'inden üç farklı isimle başlayan, Deniz Türüç, Mehmet Zeki Çelik ve Dorukhan Toköz ile başlayan millîler gol perdesini 24. dakikada Hasan Ali Kaldırım ile açtı. Cenk Tosun'un sol kanattan yaptığı ortayla başlayan atakta seken topu iyi takip eden tecrübeli oyuncu sağ ayağı ile topu filelere gönderdi: 1-0. Golden sonra rahatlayan Şenol Güneş'in öğrencileri arka arkaya önemli fırsatlar yakalamaya devam etti. 26'da Burak'ın ortasını tek vuruşla tamamlayan Cenk Tosun ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Coşkulu bir oyun

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Türkiye oldu. 52'de ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kendi kazandırdığı penaltı için topun başına geçen Burak, kaleciyi geçmeyi başaramadı ama penaltının ardından kazanılan köşe vuruşunda Cenk Tosun bir defa daha sahne aldı. Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen yıldız oyuncu Moldova'nın gardını iyice düşürdü. Güzel futbolunu bol golle süsleyen millîlerin dördüncü golü ise Kaan Ayhan'dan geldi. Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı adrese teslim ortayı kafayla filelere yollayan Kaan 20. millî maçında ilk golünü attı ve maçın skorunu belirledi: 4-0. Millîler grubundaki üçüncü maçını 8 Haziran'da ülkemizde, dünya şampiyonu Fransa ile oynayacak.

Üç gün uyumadım

Maçın ardından sevinçli olan A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bu maçta hücumda daha zengin olma durumundaydık. Arnavutluk maçında biraz savunma gücümüzü gördük. Moldova önünde ise pozisyonlar bulduk, oyun üstünlüğü skora yansıdı" derken, "Herkesin bu takımın arkasında olması gerekiyor. Millî takım durarak sonuç alınacak bir yer değil. 3 gün biz hiç uyumadık. Hem kendi kadromuzu, hem rakipleri analiz ederek kazandık. Hâlâ ekside galibiyetimiz. Türkiye isek, futbol ülkesiysek, bu açığı kapatmak zorundayız" sözlerini kullandı.

Erdoğan bizim insanımız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti için görüşleri sorulan Güneş, "Cumhurbaşkanımız da bizim insanımız, işçimiz, memurumuz... Sonuçlar olunca birlik oluyor. Ülkenin bir değişime uğraması gerekince herkes yapacaktır ama tartışarak yapacaktır. Kavga ederek ülkeyi böleriz. Cumhurbaşkanımız futbolu seven bir devlet büyüğümüz. Bize bir görev verdiler, onu yapmaya çalışıyoruz" karşılığında bulundu.

Mert yere yatmadı

Millî takım, Moldova önünde öyle bir futbol oynadı ki kalecimiz Mert Günok yere bile yatmadı. Rakip takım attığı 5 şutta da isabet kaydedemedi. Bu arada Mert kendisine gelen geri pasları ayağıyla isabetli oynamadaki başarısıyla âdeta bir stoperi andırdı.

Fransa güle oynaya

Grubumuzun favorisi Fransa evinde İzlanda'yı 4-0 mağlup etti. Horozlar, Umtiti (12), Giroud (68), Mbappe (78) ve Griezmann'ın (84) golleriyle zorlanmadan sonuca gitti. Diğer karşılaşmada ise Arnavutluk deplasmanda Andorra'yı, Sadiku, Balaj ve Abrashi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.