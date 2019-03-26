Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turnuvada Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu, Yıldız Erkekler Olimpik Yay ve Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu, Yıldız Kızlar Olimpik Yay kategorilerinde birinci oldu. Ferdi müsabakalarda da Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu öğrencisi Melisa Gazoz, Yıldız Kızlar Olimpik Yay kategorisinde birinciliğe uzandı.

Avcılar Kız İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada ayrıca Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu Küçük Erkekler kategorisinde ikinci, Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu da Yıldız Kızlarda ikinci, Küçük Erkeklerde üçüncü oldu.

Bireysel yarışmalarda ise Yıldız Erkekler Olimpik Yay kategorisinde Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu’ndan Ahmet Efe Aygün ikinci, Yusuf Ertuğrul Değer üçüncü, Emre Taha Yıldırım dördüncü oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde de Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu öğrencisi Eylül Ceren Ekinci ikinci oldu.

Turnuvada ayrıca Türkiye Okçuluk Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Metin Gazoz, İhlas Koleji okçularıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Erken yaşta spora başlamanın çocuklarda özgüveni arttırdığına değinen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarında öğrencilerini küçük yaşlarda spora yönlendirdiklerini ifade etti. İhlas Koleji kampüslerinde kulüpler ve kurslar açtıklarını vurgulayan Yeltekin, “Özellikle okçuluk sporunda öğrencilerimiz deneyimli antrenörler eşliğinde çalışmalar yapıyorlar. Birçok öğrencimiz aldıkları eğitimlerle İhlas Koleji'ni yarışmalarda ve turnuvalarda temsil ederek başarılı neticeler elde ediyor. Bu başarılara bir yenisini daha ekleyen Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu ve Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu’nun okçularına ve çalıştırıcılarına teşekkür ediyorum” dedi.