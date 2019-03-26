Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oynadığı son iki karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Japonya'da, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden kadroya çağrılan Shinji Kagawa sahaya ilk 11'de çıktı.

Konuk ekip Bolivya ise bu maçtan önce oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik iki yenilgi elde etmişti.

Japonya: D. Schmidt, Koki Anzai (S. Sasaki), S. Hatanaka, G. Miura, D. Nishi, K. Hashimoto, Y. Kobayashi (G. Shibasaki), T. Inui (S. Nakajima), Shinji Kagawa (T. Minamino), T. Usami (R. Doan), D. Kamada (M. Suzuki)

Teknik Direktör: Hajime Moriyasu

Bolivya: C. Lampe, D. Bejarano, R. Fernández, L. Haquin, A. Jusino, R. Castro (E. Saavedra), J. Vargas (S. Galindo), R. Ramallo (A. Chumacero), L. Vaca, L. Justiniano, G. Álvarez (H. Vaca)

Teknik Direktör: ‎Eduardo Villegas

Maçtan dakikalar

23. dakikada Takashi Inui (Japonya) ceza sahası içinde kendisine yerden gönderilen isabetli pasla buluştu, topu kontrol etti ve yerden sağ direğe doğru gönderdi. Ancak şut kaleci Carlos Lampe tarafından engellendi.

58. dakikada Daichi Kamada (Japonya) kendisine gönderilen pası kontrol etti ve ceza sahasında kalenin ortasına doğru güzel bir vuruş yapacak kadar zamanı oldu. Kaleci Carlos Lampe oyuncunun niyetini önceden kestirdi ve güzel bir kurtarışla topu çıkarttı.

69. dakikada Takumi Minamino (Japonya) sahaya girerken, Beşiktaş forması giyen Japonya kaptanı Shinji Kagawa oyundan çıktı.

76. dakikada Shoya Nakajima (Japonya) ceza sahası içinde harika bir pas aldı ve yerden yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlara gönderdi. 1-0!

Karşılaşmayı Japonya 1-0 kazandı. (Hürriyet)