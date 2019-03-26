Galatasaray CEV CUP 2019 final maçının rövanşında İtalyan temsilcisi Trentino İtas’ı Burhan Felek Spor Salonu’nda konuk etti. İlk maçı İtalya’da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılar, rövanş mücadelesinde sahadan 3-2’lik setlerle mağlup ayrılınca Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takıma madalyalarını Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Şampiyon Trentino İtas takımına ise madalyaları Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay takdim etti. Kupasını ise CEV Asbaşkanı Hanno Pevkur'un elinden alan İtalyan temsilcisinin oyuncuları, daha sonra basın mensuplarına poz verdi.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'na madalyalarını Mustafa Cengiz verdi
26.03.2019 - 23:01 | Son Güncelleme: 26.03.2019 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino İtas’a 3-2’lik setlerle mağlup olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'na madalyalarını sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : galatasaray voleybol takımı,
612882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/612882.aspx
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2
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15
7
4
55
27
28
52
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Beşiktaş
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13
8
5
51
34
17
47
4
Trabzonspor
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12
7
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45
36
9
43
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Malatyaspor
26
10
7
9
37
33
4
37
6
Konyaspor
26
8
11
7
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30
2
35
7
Antalyaspor
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10
5
11
29
41
-12
35
8
Çaykur Rizespor
26
8
10
8
37
33
4
34
9
Sivasspor
26
9
7
10
38
39
-1
34
10
Kasımpaşa
26
10
4
12
44
48
-4
34
11
Alanyaspor
26
10
4
12
28
33
-5
34
12
Kayserispor
26
8
9
9
24
34
-10
33
13
Fenerbahçe
26
7
10
9
32
37
-5
31
14
Ankaragücü
26
9
4
13
27
41
-14
31
15
Bursaspor
26
5
13
8
24
31
-7
28
16
Göztepe
26
8
3
15
26
34
-8
27
17
Erzurum BB
26
4
10
12
26
35
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22
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Akhisar Bld.Spor
26
5
6
15
27
44
-17
21
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7.4.2019
Sivasspor - Kayserispor
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Göztepe - Akhisarspor
7.4.2019
Mke Ankaragücü - Fenerbahçe
7.4.2019
Medipol Başakşehir Fk - Atiker Konyaspor
8.4.2019
Çaykur Rizespor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
26
16
6
4
43
24
19
54
2
Gençlerbirliği
26
17
3
6
39
22
17
54
3
Osmanlıspor
26
15
3
8
35
18
17
48
4
Hatayspor
26
13
8
5
39
18
21
47
5
Gazişehir Gaziantep
26
13
6
7
44
22
22
45
6
Altınordu
26
12
9
5
37
20
17
45
7
Ümraniye
26
13
6
7
33
23
10
45
8
Adana Demirspor
26
12
5
9
35
30
5
41
9
Boluspor
26
11
5
10
30
27
3
38
10
Altay
26
10
7
9
37
27
10
37
11
Balıkesirspor
26
10
5
11
26
30
-4
35
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Adanaspor
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7
9
10
30
31
-1
30
13
İstanbulspor
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5
12
9
29
35
-6
27
14
Giresunspor
26
6
9
11
25
32
-7
27
15
Afjet Afyonspor
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6
7
13
33
42
-9
25
16
Eskişehirspor
26
6
7
13
28
50
-22
25
17
Elazığspor
26
5
5
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28
45
-17
20
18
Karabükspor
26
0
2
24
8
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-75
-1