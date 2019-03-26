Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray CEV CUP 2019 final maçının rövanşında İtalyan temsilcisi Trentino İtas’ı Burhan Felek Spor Salonu’nda konuk etti. İlk maçı İtalya’da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılar, rövanş mücadelesinde sahadan 3-2’lik setlerle mağlup ayrılınca Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takıma madalyalarını Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Şampiyon Trentino İtas takımına ise madalyaları Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay takdim etti. Kupasını ise CEV Asbaşkanı Hanno Pevkur'un elinden alan İtalyan temsilcisinin oyuncuları, daha sonra basın mensuplarına poz verdi.