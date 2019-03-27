Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, sosyal medyadaki hesabından açıklamada bulundu.

Diagne, "Elhamdülillah çok iyiyim. Ülkem için ölürüm, haydi Senegal! Tüm mesajlar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.