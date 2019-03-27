Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, sosyal medyadaki hesabından açıklamada bulundu.
Diagne, "Elhamdülillah çok iyiyim. Ülkem için ölürüm, haydi Senegal! Tüm mesajlar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Diagne'den sakatlık açıklaması
27.03.2019 - 12:16 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, sosyal medyadaki hesabından açıklamada bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : senegal,diagne,galatasaray,sakatlık,
612997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/612997.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
26
17
7
2
41
13
28
58
2
Galatasaray
26
15
7
4
55
27
28
52
3
Beşiktaş
26
13
8
5
51
34
17
47
4
Trabzonspor
26
12
7
7
45
36
9
43
5
Malatyaspor
26
10
7
9
37
33
4
37
6
Konyaspor
26
8
11
7
32
30
2
35
7
Antalyaspor
26
10
5
11
29
41
-12
35
8
Çaykur Rizespor
26
8
10
8
37
33
4
34
9
Sivasspor
26
9
7
10
38
39
-1
34
10
Kasımpaşa
26
10
4
12
44
48
-4
34
11
Alanyaspor
26
10
4
12
28
33
-5
34
12
Kayserispor
26
8
9
9
24
34
-10
33
13
Fenerbahçe
26
7
10
9
32
37
-5
31
14
Ankaragücü
26
9
4
13
27
41
-14
31
15
Bursaspor
26
5
13
8
24
31
-7
28
16
Göztepe
26
8
3
15
26
34
-8
27
17
Erzurum BB
26
4
10
12
26
35
-9
22
18
Akhisar Bld.Spor
26
5
6
15
27
44
-17
21
34. Hafta Maçları
26.5.2019
Göztepe - Mke Ankaragücü
26.5.2019
Beşiktaş - Kasımpaşa
26.5.2019
Sivasspor - Galatasaray
26.5.2019
Fenerbahçe - Antalyaspor
26.5.2019
Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.5.2019
Atiker Konyaspor - Akhisarspor
26.5.2019
Çaykur Rizespor - Trabzonspor
26.5.2019
Medipol Başakşehir Fk - Alanyaspor
26.5.2019
Yeni Malatyaspor - Bursaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
26
16
6
4
43
24
19
54
2
Gençlerbirliği
26
17
3
6
39
22
17
54
3
Osmanlıspor
26
15
3
8
35
18
17
48
4
Hatayspor
26
13
8
5
39
18
21
47
5
Gazişehir Gaziantep
26
13
6
7
44
22
22
45
6
Altınordu
26
12
9
5
37
20
17
45
7
Ümraniye
26
13
6
7
33
23
10
45
8
Adana Demirspor
26
12
5
9
35
30
5
41
9
Boluspor
26
11
5
10
30
27
3
38
10
Altay
26
10
7
9
37
27
10
37
11
Balıkesirspor
26
10
5
11
26
30
-4
35
12
Adanaspor
26
7
9
10
30
31
-1
30
13
İstanbulspor
26
5
12
9
29
35
-6
27
14
Giresunspor
26
6
9
11
25
32
-7
27
15
Afjet Afyonspor
26
6
7
13
33
42
-9
25
16
Eskişehirspor
26
6
7
13
28
50
-22
25
17
Elazığspor
26
5
5
16
28
45
-17
20
18
Karabükspor
26
0
2
24
8
83
-75
-1