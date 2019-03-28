Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor ve Ümraniyespor - Akhisarspor maçlarının oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının tarih ve saatleri açıklandı.
 
Program şu şekilde:
 
İLK MAÇLAR
 
2 Nisan Salı 20.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
 
3 Nisan Çarşamba 20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor
 
RÖVANŞ MAÇLARI
 
24 Nisan Çarşamba 20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor
 
25 Nisan Perşembe 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray