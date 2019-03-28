Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor ve Ümraniyespor - Akhisarspor maçlarının oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının tarih ve saatleri açıklandı.



Program şu şekilde:



İLK MAÇLAR



2 Nisan Salı 20.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor



3 Nisan Çarşamba 20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor



RÖVANŞ MAÇLARI



24 Nisan Çarşamba 20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor



25 Nisan Perşembe 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray