Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Uluç

Kötü başladığı sezonu iyi kapatmakta kararlı olan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın tek korkusu sakatlıklar. Oyuncularına güvenen ve takımın çalışma temposundan son derece memnun olan tecrübeli teknik adam, planlarının sekteye uğramaması için kadroda eksik istemiyor. Yüksek tempoda özellikle adale ve kasık sakatlıklarından çekinen Yanal, performans antrenörü Niyasi Eniseler’e sıfır tolerans talimatı verdi. Her oyuncu için bireysel program hazırlayan sarı-lacivertliler, düzenli uyguladıkları testlerle gelişmeleri takip ediyor. Oyuncular da kendilerine özel hazırlanan programlar üzerinden giderecek eksiklerini gideriyor.

YORGUNLUĞU DONDURUYORLAR

Millî arada dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarına ağırlık verilirken, yüksek tempolu bu çalışmalarda herhangi bir sakatlık yaşanmaması, uygulanan hassas takip sayesinde mümkün oldu. Düzenli periyotlarda oyunculardan alınan kan örnekleriyle yorgunluk seviyelerini takip eden sağlık ekibi, seviyesi yükselen isimleri buz saunasına yönlendirdi. Isının eksi 130 dereceye kadar düştüğü bu sistemde oyuncular yaklaşık üçer dakika geçiriyor. Kriyoterapi adlı bu uygulamada beyin serotonin ve endorfin salgılayarak bedene enerji veriyor. Sağlık heyeti dinlenme ve beslenme çalışmalarıyla oyuncuları diri tutmaya çalışıyor.

YETER Kİ KAZANALIM!

Son dört lig maçında üç gol, bir asistle oynayan Roberto Soldado, önceliğinin takım olduğunu ifade etti. “Benim işim gol atmak ama önemli olan takımın kazanması. Bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Galibiyet serisi yakalayıp çıkışı sürdürmemiz gerekiyor. Bu süreçte de ben de elimden geleni yapmaya mecburum” dedi.

HARUN PES ETMİYOR

Sezon başında bir numara olması umuduyla transfer edilen, ancak Ersun Yanal’ın göreve gelmesiyle kulübeye çakılı kalan Harun Tekin inancını koruyor. Sarı-lacivertli formayı yedek oturmak için seçmediğini belirten tecrübeli eldiven “Kariyerim boyunca hep çok çalıştım ve savaştım. Şimdi de pes etmiş değilim” dedi.

FENER FORMDA

Fenerbahçe, 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’la yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazanırken formda bir görüntü verdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekibin gollerini 34’üncü dakikada Jailson, 55’inci dakikada Roberto Soldado ve 69 ile 75’inci dakikalarda İsmail Köybaşı kaydetti. Fenerbahçe karşılaşmaya Volkan, Şener, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Jailson, Oğuz Kağan, Alper, Moses, Valbuena, Soldado 11’iyle başlarken millî takımlarında forma giyen oyuncular bu maçın kadrosunda yer almadı.

