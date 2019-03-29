Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da büyük bir fırtına koparan olağan genel kurulun yankıları devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi mali olarak ibra edilirken, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim kararı almayan yönetim konuyu mahkemeye taşımıştı. Yöneticilerden Mahmut Recevik’in bir iddiası ortalığı yangın yerine çevirmişti. Recevik, ilk oylamada ibra oylarının daha çok olduğunu iddia etmiş, divan kurulundan bir üyenin de bu yöndeki sözlerini ortaya koyan bir görüntü paylaşmıştı. Divan Başkanı Metin Aslan ise yardımcısının o sırada Mahmut Recevik’in sözlerini kendisine ilettiğini söylemiş ve ayrıca yapılan üç sayımda da ibrasızlık oylarının daha fazla çıktığını belirtmişti.

Sayım yapılacak

Galatasaray yönetimi şimdi ibrasızlık kararını durdurmak için, genel kurulda yapılmış bir usulsüzlük arıyor. Divan Başkanı Metin Aslan hiçbir şekilde usulsüzlük yapılmadığını söylerken, yönetim genel kurulun bütün kamera kayıtları ile başka kaynaklardan alınan görüntüleri kare kare incelemeye başladı. İbra ile ibrasızlık verenler arasında 27 kişi fark ederken görüntüler üzerinden sayım tekrar yapılacak. Yönetim aleyhine bir iddia da mevcut. İbra oyu verenler arasında üye olmayanların olduğu iddia ediliyor. Mahkeme yönetim aleyhinde bir karara alırsa Başkan Mustafa Cengiz seçim kararı alacak.

Dersimiz Malatya!

Galatasaray önce Türkiye Kupası’nda daha sonra Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Dört gün içerisinde aynı rakiple iki defa mücadele edecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına Yeni Matalyaspor’u ezberletiyor. Terim özellikle kanat organizasyonları üzerinde duruyor.

Kozu Akbaba

Llig maratonunda son 8 haftaya girilirken Galatasaray’da tek hedef şampiyonluk... Bu süreçte kadrodaki her oyuncunun katkısının önemli olacağını ifade eden teknik direktör Fatih Terim’i en çok sevindiren gelişme ise Emre Akbaba’nın millî arada kendini bulması oldu. Sakatlıktan döndükten sonra eski performansını aratan yıldız oyuncu, kondisyon ve çabukluk yüklemeleriyle sakatlık öncesi seviyesine geldi.

Diagne’yi de oynatacak

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında harika bir gol atan Emre Akbaba, maestro gibi takımı yönlendirdi. Yıldız oyuncunun bu formu Terim’in yüzünü güldürdü. Fatih Hoca, Emre’yi özellikle kritik maçlarda şampiyonluk kozu olarak görüyor. Hem merkezde hem de kanatta görev yapabilen futbolcunun özellikle Diagne’nin de performansını yukarıya çekeceği ön görülüyor.

Marcao’ya takip

G.Saray’ın devre arasında Portekiz takımlarından 4 milyon avro karşılığında Chaves’ten transfer ettiği Marcao’nun Atletico Madrid ve Sevilla’nın ardından Roma’nın da radarına girdiği belirtildi. İtalyan basını, başkent ekibinin transfer listesinin en tepesinde Marcao’nun olduğunu iddia etti.

Töre’den haber var

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, Galatasaray’a “Beni alın” mesajı gönderdi. Başkan Fikret Orman’la yaşadığı polemik sonrası siyah-beyazlı takımla bağları tamamen kopan yıldız oyuncunun, kendisini millî takıma kazandıran Fatih Terim’le çalışmayı çok istediği belirtildi.