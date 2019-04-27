Spor Toto Süper Lig’de son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışı ile kümede kalma mücadelesinde işler karıştı.
Ligde zirvede yer alan Başakşehir, sahasında Göztepe’ye mağlup olmasıyla bu hafta liderliği kaptırabilir.
İkinci sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor’u mağlup etmesi durumunda puanını 62 yapacak ve Başakşehir’den liderliği averajla alacak.
Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe ise, Başakşehir galibiyetiyle puanını 30’a çıkardı. İstanbul deplasmanından 3 puanla dönen İzmir ekibi böylece maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi.
İşte Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu ve zirve yarışındaki Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçları...
BAŞAKŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI
Demir Grup Sivasspor (D)
MKE Ankaragücü
Galatasaray (D)
Aytemiz Alanyaspor
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Atiker Konyaspor(D)
Beşiktaş
Çaykur Rizespor (D)
Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor (D)
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
MKE Ankaragücü
Galatasaray (D)
Aytemiz Alanyaspor
Trabzonspor (D)
Kasımpaşa