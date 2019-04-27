Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki takım arasında geride kalan 99 maçta Beşiktaş 67, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 184 gole, sarı-lacivertliler 66 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi. Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 21 maçın 17'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, evindeki 49 maçın 40'ını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Beşiktaş, sahasında attığı 105 gole karşılık kalesinde 29 gol gördü. Taraflar ligde İstanbul'da en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 3-1 üstün ayrıldı.