Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda faaliyet raporunu okuyan Ali Koç, futbol takımının durumuna değindi.

Şubat ayında yapılan toplantıda, ikinci yarıda daha iyi olacakları yönünde konuştuğunu hatırlatan Koç, şunları söyledi:

"Ana konumuz, bizi en çok üzen futbol takımımız. Şubat ayındaki toplantımızda tarihin en kötü ilk devresini geçirdiğimizi, tüm sorumluluğun bizde olduğunu ifade etmiştim. Yine tüm sorumluluk bizde. İkinci yarının iyi geçeceğini ifade etmiştim. İlk yarıya göre daha iyi puan toplamış olabiliriz ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. İlk yarı çok kötüydük. Alanyaspor maçına kadar Fenerbahçe'yi yenmek daha zor oluyordu ama o maçın ikinci yarısındaki oyunla bu argümanları önünüze sunamıyorum. Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz."

Fenerbahçe'nin her zaman şampiyonluk hedeflediğini anlatan Koç, "Amacımız, bu sezonun ikinci yarısında sıralamada rahat bir yerde olup, önümüzdeki sezon kullanmak istediğimiz gençlerden yararlanmaktı. Henüz gerçekleşmedi bu. Önümüzde 5 maç kaldı. Oyunculara, 'Tarihe kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız, bu camiayı kötü sezonun sonunda mutlu etmek için 5 maçı da kazanın. Diğer kulüplere nazaran ödemeleriniz de çok daha iyi durumda. Top artık sizde.' dedik. Bu akşam da uzun süredir sahamızda yenilmediğimiz Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Bu 5 maçlık hedefimiz umarım Trabzonspor maçıyla başlar." ifadelerini kullandı.

"En önemli ders, çok fazla değişikliği aynı anda yapmamızdı"

Ali Koç, bu sezondan çok ders aldıklarlarını dile getirdi.

Başkan Koç, hiçbir zaman mazeret üretmediklerini anlatarak, "En önemli ders, çok fazla değişikliği aynı anda yapmamızdı. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Bunun için çalışılıyor. Pozisyonlar belirlendi." diye konuştu.

"Basketbolda gerekli bütçeleri sağlamak zorundayız"

Koç, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5. kez Dörtlü Final'e kaldığını hatırlatarak, "Obradovic ve öğrencileri bizi gururlandırmaya devam ediyor. Obradovic sakatlıklara rağmen şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Umarım İspanya'dan da kupayı getirebiliriz. Anadolu Efes'e de başarılar diliyorum. Umarım onlar da Dörtlü Final'e kalır." şeklinde konuştu.

Erkek basketbol takımına yatırımın devam ettiğini, 3 oyuncuyla da sözleşme uzatıldığını belirten Koç, "Ekonomik durumumuz ne olursa olsun, yönetim olarak basketbolda gerekli bütçeleri sağlamak zorundayız ve sağlayacağız. Erkek basketbolunda başarılardan geri adım atma lüksümüz yok. Şunu da söylemek zorundayım. Erkek basketbol takımımızın açığı, futbolun yarısı kadar." açıklamasında bulundu.

Can Bartu'nun heykeli dikilecek

Ali Koç, hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun heykelini dikeceklerini duyurdu.

Can Bartu'yu 11 Nisan'da kaybettiklerini hatırlatan Koç, "Kendisine yakışır bir tören yaptığımızı düşünüyorum. İlk yönetim kurulu toplantımızda alacağımız kararla, Can Bartu'nun adına efsaneye yakışır bir heykel yaptıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşan Ali Koç, finansal durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Göreve geldiklerinde finansal durumun kötü olduğunu zaten bildiklerini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Görevi devraldıktan sonra beklediğimizden daha kötü tabloyla karşı karşıya kaldık. Bizi enkaz edebiyatı yapmakla suçluyorla bazen. Bunu şiddetle reddediyorum. Bizim sizlere olan sorumluluğumuz, her şeyi olduğu gibi, en şeffaf haliyle aktarmak. Size bunları anlatırken, kol kırılır yen içinde kalır felsefesiyle aktarmaya gayret gösterdik. Üzülerek görüyorum ki hem camiamızda hem dışarıda kulübümüzün içinde bulunduğu durumun ciddiyetini hafife alıyorlar. Fedakarlıkların kıymetini anlamak istemiyorlar. Demek ki hata yapmışız. Gerçekleri iyi anlatamamışız. İşleri bu noktaya getirmek istemiyordum ama sizlerin daha fazla bilmesi gerekiyor. Dışarıdan atıp tutmak, ahkam kesmek gayet kolay. 'Keşke seçim 6 ay sonra olsaydı da camianın ne halde olduğunu görseydiniz.' diyorum. Seçim tam zamanında olmuş."

Göreve 4 ayaklı hedefle başladıklarını hatırlatan Koç, "Türkiye tarihinde derneğimize yapılmamış hibe yapıldı. Dernek sermaye artışı yaptı. Bu zamana kadar 122 milyon avroluk bir giriş sağladık kulübümüze. Artık alttan almayacağım. Biz geldiğimizde 97 milyon liralık, 100 gün içinde ödenecek, faktoring şirketlerine borçlar vardı. İş o kadar bitmiş. 52 lira harcamak için 48 lira maliyeti olan faktoringler yapılmış." diye konuştu.

"Eski yönetici, 'Haciz işlemleri yolladılar.' diyor ya..."

Başkan Ali Koç, eski yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu açıklamalara da sert tepki göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski yönetici, 'Haciz işlemleri yolladılar.' diyor ya... Onlar bize de geldi. Biz bunları savaşarak, kavga ederek, 1 seneye yaydık. Faizi yüzde 22 ye indirdik. Eski yönetimin davalarını da kaldırdık. Bir de çıkıp konuşuyor. Böyle arkadan olmaz. İstediği zaman kamuoyuna açık yerde konuşmaya hazırım. Her ay 75-100 milyon lira açığımız var. Gelir görünen rakamların çoğu bankaya gidiyor. 'Mart ayından sonrasını göremiyoruz.' dedik ve öyle oldu. Biz geldiğimiz zaman sağladığımız sıcak paranın bir kısmı eski yükümlülüklere gitti. Bizden önce 14.5 milyon avro ödenmemiş futbolcu maaşı vardı. Amatöre 8.5 milyon avro borç vardı. Biz gelir gelmez 23 milyon avro ödedik. Vergisiydi, menajeriydi 42 milyon avro geçmiş dönemden kalan yükümlülükleri yerine getirmek zorunda kaldık. Keşke gelip buraya konuşsalar, yalan olduğunu söyleseler."

Fener ol projesi hakkında

Ali Koç, kulübün başlattığı "Fener Ol" kampanyası hakkında detaylar verdi.

Projeyi çok titiz bir çalışmayla hazırladıklarını vurgulayan Koç, "Bu büyük bir planın küçük bir adımıdır. Hedefe ulaşırız, ulaşamayız, başka bir konu. Ulaşsak bile kısa vadede nefes aldırır. Rahatlamak için süre gerekiyor. Önceden planlanmış, detaylıca kurgulanmış bir kampanyadır. Başka kulüplere baksaydık buna kesinlikle girmememiz gerekiyordu. Biz Fenerbahçe'yiz. Söz konusu Fenerbahçe olduğunda, Fenerbahçelilerin sadece maddi değil, manevi fedakarlıkları da cömertlikleri de hiçbir camiayla kıyaslanamaz." şeklinde konuştu.

"Bir Galatasaraylı kulübe 500 bin lira bağış yaptı"

Ali Koç, Fener Ol kampanyasına ismini vermek istemediği bir Galatasaray taraftarının 500 bin lira bağış yaptığını duyurdu.

Kampanyanın 22. gününde olduklarını hatırlatan Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir Galatasaraylı kulübe 500 bin lira bağış yaptı. Katılım ve miktar olarak bizi motive eden seviyelere geldik. Miktar olarak şu aşamada rakam vermeyeceğim. 12 Mayıs Pazar-13 Mayıs Pazartesi iftar ile sahur arası önemli bir program yapılacak. Kampanyamıza katılan herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Belirlediğimiz hedef hiçbir kampanyada hayal dahi edilmemiş rakamlar olduğu için, gidecek daha çok yolumuz var. Katılım sayısı çok önemli. SMS, kredi kartı ve banka havale yoluyla 500 bin kişiye varmak üzereyiz. Mali kurtuluş savaşı olarak adlandırdığımız kampanyamıza destek olmanız gerekiyor. Olamayanların da etrafına bunu yayması, anlatması lazım."

UEFA'yla olan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının 31 Mayıs 2019'da bittiğini hatırlatan Koç, "Üç yıllık bu anlaşmanın sonunda 30 milyon avro zarar etme hakkımız var. Bunun üzeri bize yaptırım olarak geri dönüyor. 31 Mayıs'a kadar topladığımız desteği gelir olarak yazdırma imkanımız var. Devletimiz, hükümetimiz bir inisiyatif kullandı. Bence doğru bir inisiyatif kullandı. Bu gidişatın iyi olmadığını gördüğü için inisiyatif kullanarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Ziraat Bankası önderliğinde bir proje başlattı. Bu bizim mali özgürlüğümüz için çok önemli." açıklamasında bulundu.

Bir yüksek divan kurulu üyesinin, "Galatasaraylı biri yanıma geldi ve bana 50 lira verdi. 'Bunu al, kampanyaya bağışla.' dedi. Ben de kızdım" sözleriyle rakip takımlardan destek alınmasını eleştirmesi üzerine Ali Koç'un, esprili bir dille "Neticede 50 lira ne oldu?" diye sorması, salonda gülüşmelere neden oldu.

Konuya açıklık getiren Koç, "Bizim dışımızda, bizim değerlerimize değer verenlerde var. Biz Anadolu'ya inince, kucaklanıyoruz. O arkadaş size ne amaçla o parayı verdi bilmiyorum ama bizim başarılı olmamızı isteyen Fenerbahçeli olmayan insanlarda var." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe Üniversitesi için Medicana'yla iş birliği

Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi için Medicana Grubu'yla bir iş birliğine gittiklerini duyurdu.

Fenerbahçe Üniversitesinin geçen sene eğitime açılmış olmasının planlandığını ve o sırada yönetimin değiştiğini dile getiren Ali Koç, şöyle devam etti:

"Yönetime geldiğimizde bu konuyu irdeledik. Kontenjan katalogları yayınlanacaktı ve 1 haftamız vardı. Elimizdeki imkanlarla arzulanan seviye ve kalitede eğitim sunma olanağımızın bulunmadığını tespit ettik. Spor faaliyetlerimizi yürütmekte sıkıntı yaşarken, bir üniversite kurmak için finansal kaynağımızın olmadığı aşikardı. Üniversite için 1,4 milyon liralık bir kaynak toplandığını gördük, bir kısmı da taahhüttü. Vefa bey dışında eski yönetimden 1 lira bağış yapılmamıştı. Bu şartlarda üniversiteyi açmamız mümkün değildi. Biz de alternatiflerimize baktık. 3 seçeneğimiz vardı. Bunu kendimizin yapması söz konusu bile değildi. Hami üniversiteye devretmek de söz konusu değildi. Biz de iş birliği seçeneği üzerine yoğunlaştık. Görüşmeler neticesinde en iyi çözümün Medicana Grubu'yla iş birliği yapmak olduğuna karar verdik. İş birliği sayesinde ekim ayında inşallah Fenerbahçe Üniversitesi eğitim faaliyetlerine başlayacak."

Yönetimlerinin 3 Temmuz davasıyla ilgilenmediği yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Ali Koç, "Biz bu konuda tribünlere oynamadan, konuyu kimsenin gözüne sokmadan, hukuki açıdan her türlü çalışmayı yürütüyoruz. Hukukçu arkadaşlarımız, sürecin uzamasıyla ilgili Türkiye şartlarını göz önünde bulundurunca çok iyimser olamıyorlardı. Son haftadaki görüşmelerde beklentilerimiz olumlu seyretmeye başladı. 2019 sonuna kadar kumpas davasının sonuçlanacağı yönünde geri bildirimler aldık." ifadelerini kullandı.

Karaçam: Sene sonu zararı 559 milyon olarak görünüyor

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, divan kurulu üyelerine konsolide gelir-gider tablosunu sundu.

2017 yılında sene sonu itibarıyla 598 milyon dönem zararı bulunduğunu vurgulayan Karaçam, 2018 senesinde gelirler toplamının 763 milyon liradan, 1 milyar 269 milyon liraya çıktığını belirtti.

2018 yılında 82 milyon lira faaliyet karına geçtiklerini ifade eden Karaçam, şu bilgileri verdi:

"Geçmişten gelen yüklü borçlar olmasa, biz bu seneyi faaliyet karıyla kapatacaktık. Toplam sene sonu zararı 559 milyon olarak görünüyor. Bu tabloyu ilk defa sizlere, yönetim tarafından tüzük hükümlerine uygun olarak sunuyoruz. Sadece derneği değil, tüm kulübü görüyorsunuz."