Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanan derbi sonrasında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın 'Galatasaray’ın şampiyonluğuna engel olduk' açıklamalarını tasvip etmediği, duyunca da şaşırdığını söyledi.



Fenerbahçe’nin Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç konuşmacılardan sonra bir kez daha kürsüye çıktı. Havuz konusunda yaşanan sıkıntıları dile getiren üyelere cevap veren Koç, “Tebrikler size. 10 liradan 15 lira olsun, olmasın diye tartışıyorsunuz. Bazen şaşırıyorum sizin davranışlarınıza. Fenerbahçe için elimizi taşın altına sokmamız lazım. Oraları siz kullanıyorsunuzdur. Sizin hakkınızdır karar vermek. Bize gelen şikayetlerden bir tanesi o kadar çok insan alınıyor ki alınacak yer yok. Hafta sonu misafir alınmasın kararı radikal bir fark” dedi. Başkan Koç ayrıca 500 bin TL bağışlayan Galatasaraylı kişinin İnan Kıraç olmadığını açıkladı.