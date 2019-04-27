29 Nisan Pazartesi günü saat 20:00’da 30.haftanın kapanış maçında Galatasaray’ı ağırlayacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, Selim Ay, Petar Filipovic ile Moryke Fofana katılmadı. Oyuncular koşu ile başlayan antrenmanı çabukluk hareketleri ile sürdürdü.
İki grupta oynanan 6’ya 3 ile devam eden antrenman topla oyun ve çift kale maç ile sona erdi.
Atiker Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
27.04.2019 - 15:15 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
29 Nisan Pazartesi günü saat 20:00’da 30.haftanın kapanış maçında Galatasaray’ı ağırlayacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, Selim Ay, Petar Filipovic ile Moryke Fofana katılmadı. Oyuncular koşu ile başlayan antrenmanı çabukluk hareketleri ile sürdürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Atiker Konyaspor,Galatasaray,maç,futbol,
620602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/620602.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
30
18
8
4
45
18
27
62
2
Galatasaray
29
17
8
4
62
29
33
59
3
Beşiktaş
29
16
8
5
62
38
24
56
4
Trabzonspor
29
15
7
7
52
38
14
52
5
Alanyaspor
29
12
5
12
31
34
-3
41
6
Antalyaspor
29
12
5
12
33
46
-13
41
7
Çaykur Rizespor
29
9
11
9
41
41
0
38
8
Malatyaspor
29
10
8
11
39
39
0
38
9
Kasımpaşa
29
11
5
13
47
51
-4
38
10
Konyaspor
29
8
13
8
33
33
0
37
11
Ankaragücü
29
10
6
13
30
42
-12
36
12
Kayserispor
29
9
9
11
28
40
-12
36
13
Sivasspor
29
9
8
12
41
45
-4
35
14
Fenerbahçe
29
7
12
10
34
40
-6
33
15
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
16
Bursaspor
29
5
14
10
25
34
-9
29
17
Erzurum BB
29
6
10
13
30
38
-8
28
18
Akhisar Bld.Spor
29
6
6
17
30
48
-18
24
34. Hafta Maçları
26.5.2019
Göztepe - Mke Ankaragücü
26.5.2019
Beşiktaş - Kasımpaşa
26.5.2019
Sivasspor - Galatasaray
26.5.2019
Fenerbahçe - Antalyaspor
26.5.2019
Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.5.2019
Atiker Konyaspor - Akhisarspor
26.5.2019
Çaykur Rizespor - Trabzonspor
26.5.2019
Medipol Başakşehir Fk - Alanyaspor
26.5.2019
Yeni Malatyaspor - Bursaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
30
20
4
6
43
23
20
64
2
Denizlispor
30
18
8
4
53
30
23
62
3
Hatayspor
31
16
10
5
49
21
28
58
4
Osmanlıspor
30
17
3
10
42
24
18
54
5
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
6
Ümraniye
30
14
8
8
38
29
9
50
7
Adana Demirspor
30
14
7
9
42
33
9
49
8
Altınordu
30
13
9
8
42
28
14
48
9
Boluspor
30
13
7
10
36
28
8
46
10
Altay
30
10
11
9
44
34
10
41
11
Balıkesirspor
30
11
6
13
35
38
-3
39
12
İstanbulspor
30
8
12
10
37
38
-1
36
13
Adanaspor
31
8
10
13
36
43
-7
34
14
Eskişehirspor
30
8
8
14
38
57
-19
32
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
30
6
7
17
34
50
-16
25
17
Elazığspor
30
6
5
19
33
54
-21
23
18
Karabükspor
30
0
3
27
9
95
-86
0