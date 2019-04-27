Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre programı şu şekilde:

3 Mayıs Cuma

19.30 Boluspor - Hatayspor (Bolu Atatürk)

19.30 Adanaspor - Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

4 Mayıs Cumartesi

17.00 B.Elazığspor - Ümraniyespor (Yeni Malatya Stadyumu)

17.00 İstanbulspor - K.Karabükspor (Necmi Kadıoğlu Stadı)

19.30 Altay - Eskişehirspor (İzmir Atatürk)

19.30 A.Afyonspor - Osmanlıspor (Zafer Stadı)

5 Mayıs Pazar

17.00 Giresunspor - Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği - A.Denizlispor (Eryaman Stadyumu)

19.30 Balıkesirspor Baltok - Gaziiehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)