TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre programı şu şekilde: 

3 Mayıs Cuma 
19.30 Boluspor - Hatayspor (Bolu Atatürk) 
19.30 Adanaspor - Altınordu (5 Ocak Fatih Terim) 

4 Mayıs Cumartesi 
17.00 B.Elazığspor - Ümraniyespor (Yeni Malatya Stadyumu) 
17.00 İstanbulspor - K.Karabükspor (Necmi Kadıoğlu Stadı) 
19.30 Altay - Eskişehirspor (İzmir Atatürk) 
19.30 A.Afyonspor - Osmanlıspor (Zafer Stadı) 

5 Mayıs Pazar 
17.00 Giresunspor - Adana Demirspor (Giresun Atatürk) 
19.30 Gençlerbirliği - A.Denizlispor (Eryaman Stadyumu) 
19.30 Balıkesirspor Baltok - Gaziiehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk) 