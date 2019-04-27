Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bol gollü geçen karşılaşmada Moussa Sow attığı röveşata golüyle dikkat çekti. Maçta Gazişehir'in diğer golünü penaltıdan Gökhan Alsan atarken, Giresunspor'un gollerini Volkan Okumak attı. Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep puanını 53 yaparken, Giresunspor ise puanını 30'a çıkardı.

Maçtan dakikalar

36. dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Volkan’ın sert vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

50. dakikada Landel’in ikiye bir pozisyonda pasını verdiği Volkan kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2

55. dakikada Gazişehir Gaziantep'te Poepon'un düşürülmesi sonucu kazandığı penaltıyı gole çeviren Gökhan Alsan oldu. 1-2

75. dakikada Gazişehir Gaziantep Moussa Sow'un kale önündeki röveşata golüyle beraberliği yakaladı. 2-2

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Gökhan Olgaç xx

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Ahmet Kesim xx, Yalçın Kılıç xx, Oğuz Ceylan xx, Mücahit Albayrak xx, Gökhan Alsan xxx (Moussa Sow dk. 69 xx), Kerim Avcı xx, Segbefia xx, Del Valle xx (Erhan Çelenk dk. 45 x), Kenan Özer x (Oğulcan Çağlayan dk. 45 xx), Poepon x

Yedekler: Nihat Şahin, Uğur Arslan Kuru, Jefferson, Bjarnasson

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Giresunspor: Kayacan Erdoğan xx, Hüsamettin Tut xx, Aykut Demir xxx, Çağlar Birinci xx, Foguinho xx, Tevfik Altındağ xx (Kağan Miray Bağış dk. 64 xx), Ozan Can Kökcü xx (Yasin Ozan dk. 71 x), Landel xx, Mehmet Taş xx, Volkan Okumak xxx, Muhammet Reis xxx

Yedekler: Anıl Atağ, Alperen Aydın, Savaş Polat, Berkan Yıldırım, Mıljan Skrbıc

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Gökhan Alsan (dk. 55), Moussa Sow (dk. 75) (Gazişehir Gaziantep), Volkan Okumak (dk. 36 ve 50) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Kerim Avcı, Ahmet Kesim, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Tevfik Altındağ, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş (Giresunspor)