Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin kalecisi Volkan Demirel, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Biz kendi derdimize düşmüşüz, kimse bizimle uğraşamaz. Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek" demişti. Bu açıklamaların ardından yönetim, Volkan ile görüştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Semih Özsoy ve yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki, soyunma odası girişinde deneyimli kalecinin açıklamalarına yönelik görüşme yaparak, uyarılarda bulundu.