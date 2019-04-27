Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa sert açıklamalarda bulundu. Demirel, maçın bitimiyle soyunma odasına giderken, Trabzonspor'dan bir kişinin arkasından laf attığını belirterek, "Oynamıyorum, oynamadığım için buraya gelmemi gereksiz görenler olabilir, ben de gereksiz görüyorum. Ancak biz kendi derdimize düşmüşüz, kimse bizimle uğraşamaz. Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek" diye konuştu.
Volkan Demirel'den sert tepki: Onu otobüsten alır, özür diletirim!
27.04.2019 - 22:00 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 22:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli'nin kalecisi Volkan Demirel, Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasına giderken arkasından laf attığını iddia ettiği bordo-mavili kafileden bir kişinin özür dilemesini isteyerek, "Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsten alır özür diletirim" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Volkan Demirel,Ali Koç,
620647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/620647.aspx
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33
0
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10
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13
30
42
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9
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40
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36
13
Sivasspor
29
9
8
12
41
45
-4
35
14
Fenerbahçe
29
7
12
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34
40
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30
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Bursaspor
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5
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4
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8
4
53
30
23
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