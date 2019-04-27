Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sahadan son dakikada bulduğu golle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli tribünler takımları 1-0 gerideyken maçın sonlarına doğru tepki göstermeye başladı. Oynanan oyundan memnun kalmayan taraftarlar, "Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe" tezahüratlarıyla ilk kez Başkan Koç'a tepki gösterdi.
Kadıköy'de Ali Koç'a ilk tepki!
27.04.2019 - 22:39 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta sezon başından bu yana ilk kez Başkan Ali Koç'a taraftarlar tepki gösterdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ali Koç,Fenerbahçe,
620649 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/620649.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
30
18
8
4
45
18
27
62
2
Galatasaray
29
17
8
4
62
29
33
59
3
Beşiktaş
29
16
8
5
62
38
24
56
4
Trabzonspor
29
15
7
7
52
38
14
52
5
Alanyaspor
29
12
5
12
31
34
-3
41
6
Antalyaspor
29
12
5
12
33
46
-13
41
7
Çaykur Rizespor
29
9
11
9
41
41
0
38
8
Malatyaspor
29
10
8
11
39
39
0
38
9
Kasımpaşa
29
11
5
13
47
51
-4
38
10
Konyaspor
29
8
13
8
33
33
0
37
11
Ankaragücü
29
10
6
13
30
42
-12
36
12
Kayserispor
29
9
9
11
28
40
-12
36
13
Sivasspor
29
9
8
12
41
45
-4
35
14
Fenerbahçe
29
7
12
10
34
40
-6
33
15
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
16
Bursaspor
29
5
14
10
25
34
-9
29
17
Erzurum BB
29
6
10
13
30
38
-8
28
18
Akhisar Bld.Spor
29
6
6
17
30
48
-18
24
34. Hafta Maçları
26.5.2019
Göztepe - Mke Ankaragücü
26.5.2019
Beşiktaş - Kasımpaşa
26.5.2019
Sivasspor - Galatasaray
26.5.2019
Fenerbahçe - Antalyaspor
26.5.2019
Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.5.2019
Atiker Konyaspor - Akhisarspor
26.5.2019
Çaykur Rizespor - Trabzonspor
26.5.2019
Medipol Başakşehir Fk - Alanyaspor
26.5.2019
Yeni Malatyaspor - Bursaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
30
20
4
6
43
23
20
64
2
Denizlispor
30
18
8
4
53
30
23
62
3
Hatayspor
31
16
10
5
49
21
28
58
4
Osmanlıspor
30
17
3
10
42
24
18
54
5
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
6
Ümraniye
30
14
8
8
38
29
9
50
7
Adana Demirspor
30
14
7
9
42
33
9
49
8
Altınordu
30
13
9
8
42
28
14
48
9
Boluspor
30
13
7
10
36
28
8
46
10
Altay
30
10
11
9
44
34
10
41
11
Balıkesirspor
30
11
6
13
35
38
-3
39
12
İstanbulspor
30
8
12
10
37
38
-1
36
13
Adanaspor
31
8
10
13
36
43
-7
34
14
Eskişehirspor
30
8
8
14
38
57
-19
32
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
30
6
7
17
34
50
-16
25
17
Elazığspor
30
6
5
19
33
54
-21
23
18
Karabükspor
30
0
3
27
9
95
-86
0