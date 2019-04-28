Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Her sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, ancak bu sefer bitime 5 hafta kala küme düşme endişesi yaşayan Fenerbahçe, Ağustos 1998'den beri Kadıköy'de galibiyete hasret Trabzonspor'u konuk etti. Devre arasında kan kaybetmesine ve takviye yapamamasına rağmen istikrarlı bir görüntü çizen, son 5 haftayı zaferle kapatan bordo-mavili ekip 22 yıllık hasreti bitirme sevdasındaydı ama son saniyede bu hayali suya düştü. Trabzonspor kendinden emin bir duruşla maçın başında kemençeyi eline aldı, kendi çaldı, kendi oynadı. Henüz ilk dakikada Sadık'ın ıska geçtiği topla ceza sahasına yönelen Rodallega'nın sağ çaprazdan vuruşunda Harun topu iki hamlede kontrol etti. 12'de ise Rodallega aynı yerden vurdu, Skrtel'den seken top Harun'u aştı, çatala çarpıp tribünlerin nabzını yükselterek kale çizgisine paralel gol bölgesinden uzaklaştı.

Maç gidiyor denirken

Fenerbahçe, Trabzonspor ataklarına karşılık veremeyince beklenen oldu. 16'da Nwakaeme'nin pasında Trabzonspor'nun genç yıldızları Abdülkadir ile Yusuf jeneriklik bir gole imza attı. Ömür'ün şık ara pasını Yazıcı arka direğe gelişine vurdu: 1-0. Kalesinde gördüğü golden sonra bir nebze olsun hareketlenen Fenerbahçe kaleye ilk şutunu 26'da yolladı, ancak Uğurcan son anda uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. 40'ta ise Yusuf, Skrtel'den dönen şutunda topu yine önünde buldu ama aceleci bir vuruşla mutlak bir fırsatını auta yolladı. İkinci yarıda ne zamanki sahaya Valbuena girdi, oyunun rengi değişti. Fransızın 61'deki vuruşu direkte patladı. 71'de Sadık ikinci sarıdan atıldı ama Fener hızını almıştı. Genç file bekçisi Uğurcan, 83'te Elif'in, 87'de Hasan Ali'nin füzelerini kornere çeldi. Kadıköy 22 yıl sonra yıkılıyor denirken, son saniyelerde Valbuena'nın frikiği kimseye çarpmadan ağlara yuvarlandı: 1-1.

O gol bize yakışmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Bize yakışmayacak bir gol yedik, üzgünüm. 2. yarıda topu rakip sahada tutamadık. Biz normal şartlarda en iyi yaptığımız şeyi yapmakta zorlandık" derken Volkan Demirel sorusu üzerine, "Volkan'ın hangi konuda kiminle tartıştığını bilmiyorum. Kulübümde hiç kimse rakibe saygısızlık yapmaz. Volkan'ın 'tercüman' dediği dünya iyisi biri" sözlerini kullandı.

Basit kartlar gördük

Maçı değerlendiren F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın basından soru almaması dikkat çekti. Yanal, "Oyun bizim adımıza yıpratıcıydı. Biz kazanmak için oynarız, kazanmak için sahada bulunuruz. En azından 10 kişiyken yapılan tavır oldukça etkileyiciydi" derken, "Bu kadar kolay ve bu kadar basit kartlarla Fenerbahçe yıpratılacak bir takım değil. Bu takımı bu kadar kolay şekilde eksik bırakmaya kimsenin hakkı yok. Önümüzdeki birkaç günde medya ekibimizle bazı şeyler paylaşacağız. Kayserispor maçının ardından MHK değişmişti. Ortaya konulan tutum belliydi" dedi.