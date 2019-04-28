Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Volkan Demirel, 1-1 biten Trabzonspor maçından sonra, "Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek." dedi.

"BENİM TAKIMIMDA OLSAYDI BİLETİNİ KESERDİM"

A Spor canlı yayınına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel'e cevap verdi. Ağaoğlu, "Trabzonspor otobüsünden biri adam almaya kalkarsa, çok farklı şeylerle karşılaşabilir. Bunu söyleyen kendine baksın. İki maç oynandı ve olay çıkmadı diye buna içerledi herhalde. Böyle bir oyuncuyu ne kendi takımımda, ne de başka takımda istemem. Biletini keserim." dedi.

"SİZİN DEVRİNİZ KAPANDI ARTIK"

Ağaoğlu, "Trabzonspor'un otobüsünden adam aldırmak kimsenin haddine değil, analar daha doğurmadı onu. Camialar arasında gerginlik yaşatan ifadeler oldu yıllarca, bunlardan beslenenler oldu. Herhalde herkes nasıl bir insan olduğunu anladığı için, bunlar son çırpınışları. Sizin devriniz kapandı artık." diye konuştu.



Volkan Demirel'den sert tepki: Onu otobüsten alır, özür diletirim! Fenerbahçeli'nin kalecisi Volkan Demirel, Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasına giderken arkasından laf attığını iddia ettiği bordo-mavili kafileden bir kişinin özür dilemesini isteyerek, "Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsten alır özür diletirim" dedi.



Ali Koç'tan Volkan Demirel'e uyarı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel'in maçın ardından yaptığı açıklamalardan dolayı tecrübeli eldivenle soyunma odasının girişinde görüşerek uyarılarda bulundu.