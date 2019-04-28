İddiaya göre, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Ülker Stadı'na havadan paramotor ile bordo mavi konfeti saçma hazırlığında olduğu öne sürülen bir şüpheli yakalandı. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın maç oynandığı sırada havadan konfeti saçmayı planladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, adının Halit Ş. olduğu öğrenilen şahsı, planını uygulamaya başlayacağı sırada yakaladı. Halit Ş., polis ekiplerince gözaltına alınırken, paramotoruna el koyuldu. Daha sonra şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi ilginç eylem iddiasına gözaltı
28.04.2019 - 15:14 | Son Güncelleme: 28.04.2019 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sırasında havadan paramotor ile Ülker stadına konfeti saçmayı planladığı öne sürülen bir şahıs tespit edildi. Halit Ş. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, paramotoruna el koyuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,Trabzonspor,
620750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/620750.aspx
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