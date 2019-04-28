Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Ülker Stadı'na havadan paramotor ile bordo mavi konfeti saçma hazırlığında olduğu öne sürülen bir şüpheli yakalandı. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın maç oynandığı sırada havadan konfeti saçmayı planladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, adının Halit Ş. olduğu öğrenilen şahsı, planını uygulamaya başlayacağı sırada yakaladı. Halit Ş., polis ekiplerince gözaltına alınırken, paramotoruna el koyuldu. Daha sonra şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.